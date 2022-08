AJ Auxerre Mercato : L'AJA proche de conclure deux signatures

Publié par ALEXIS le 04 août 2022 à 16:34

AJ Auxerre Mercato : Le club promu en Ligue 1 aurait trouvé un accord pour recruter un attaquant connu en Ligue 1 et évoluant en Angleterre.

AJ Auxerre Mercato : Accord de l'AJA avec Nuno Da Costa

Promu en Premier League avec Nottingham Forest, Nuno Da Costa pourrait revenir en Ligue 1. L’ AJ Auxerre pourrait le recruter dans les prochaines heures, comme l’annonce L’Équipe. D’après les informations du quotidien sportif, l’avant-centre de Forest s'est déjà mis d'accord avec la direction de l’AJA sur un contrat de deux ans, plus une année en option. Il est attendu dans l’Yonne pour s’y engager. À un an de la fin de contrat en Angleterre (30 juin 2023), l’international cap-verdien (3 sélections, 1 but) va ainsi faire son retour en Ligue 1 où il avait joué trois saisons de suite au RC Strasbourg (2017-2020), avant son exil outre-Manche.

Nuno Da Costa n’a pas participé à la remontée de Nottingham Forest dans l’élite anglaise. Il était prêté au SM Caen en Ligue 2 la saison dernière (2021-2022). L’exercice précédent (2020-2021), il l’avait passé également à l’étranger, sous le maillot du Royal Excel Mouscron en Belgique, toujours sous la forme d’un prêt. D’après Transfermarkt, la cote de la prochaine recrue de l’AJ Auxerre est évaluée à 1,2 M€ sur le marché des transferts.

AJ Auxerre Mercato : Rayan Raveloson en approche aussi à l'AJA

En plus du dossier Nuno Da Costa, le club bourguignon serait sur la piste menant vers Rayan Raveloson, un milieu défensif de Los Angeles Galaxy, en Major League Soccer (MLS). L’AJA serait aussi proche de boucler le transfert de l’international malgache (20 sélections, 2 buts). L’AJ Auxerre a en effet diffusé une vidéo sur son compte Twitter, dans laquelle il a lâché des indices, notamment un drapeau aux couleurs malgaches et la phrase : « A new player is in town. » Une annonce qui concernerait Nuno Da Costa, ancien joueur de Tours FC (2014-2018) et de l'ES Troyes AC (2018-2021).