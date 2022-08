OM Mercato : C’est fait, un attaquant proche de signer à Marseille !

Publié par Timothée Jean le 05 août 2022 à 13:41

OM Mercato : Après plusieurs semaines de négociations, l’Olympique de Marseille est finalement proche de boucler l’arrivée d’un grand attaquant.

OM Mercato : Alexis Sanchez a enfin résilié son contrat avec l’Inter Milan

Le mercato estival de l’ OM est loin d’être terminé. Sept recrues sont déjà venues renforcer le groupe d’Igor Tudor et d’autres sont attendues dans les prochains jours. Si l’arrivée de Jordan Veretout n’est plus qu’une question de temps, les dirigeants marseillais travaillent aussi en parallèle pour finaliser la signature d’Alexis Sanchez.

Les discussions entre la direction de l’ OM et le buteur chilien ont débuté depuis plusieurs semaines et se sont intensifiées ces derniers jours. Le représentant du joueur, Fernando Felicevich, est même arrivé à Milan afin de trouver un accord avec les Nerazzurri pour la résiliation de son contrat, un impératif avant le probable transfert d’Alexis Sanchez à l' OM. Les négociations se sont donc poursuivies ces derniers jours et les deux parties butaient jusqu’ici sur les modalités de son départ.

La direction de l’Inter Milan souhaitait lui verser une indemnité de 4 M€, tandis que l’attaquant de 33 ans réclamait un peu plus. Mais après plusieurs jours d’échanges, les deux parties sont finalement parvenues à trouver un terrain d’entente. Comme l’indique La Gazzetta dello Sport, un accord a été conclu pour la résiliation de contrat d’Alexis Sanchez. « Le club italien versera au Chilien environ 5 M €, plus quelques arriérés relatifs à la saison 2020/2021 », explique la source.

OM Mercato : Alexis Sanchez en route pour Marseille

Même si aucune annonce officielle n’est encore tombée, l’ancien attaquant du FC Barcelone serait désormais libre de tout contrat, ce qui fait les affaires de l’Olympique de Marseille. Le média italien précise que l’officialisation de son départ de l’Inter Milan devrait tomber ce vendredi, puis Alexis Sanchez s’engagera librement avec l’OM.

Les négociations entre Marseille et l’entourage du joueur seraient même entrées dans leur phase finale. Le club phocéen proposerait lui un contrat de deux ans, avec un salaire avoisinant les 3 millions d'euros par an. Déterminé à retrouver une place de titulaire dans un club qualifié pour la Ligue des Champions, le natif de Tocopilla n’est pas insensible à l’offre marseillaise. Sa signature à l’ OM pourrait être bouclée dès ce week-end.