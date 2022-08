OGC Nice Mercato : Le Gym échoue sur une piste offensive

Publié par ALEXIS le 05 août 2022 à 17:58

OGC Nice Mercato : Un attaquant international français, visé par le Gym, n’est plus accessible. Il a prolongé son contrat ce vendredi avec son club.

OGC Nice Mercato : Pléa prolonge son contrat à Mönchengladbach

À la recherche d’un avant-centre prolifique, l’ OGC Nice avait coché le nom d'Alassane Pléa. Lucien Favre souhaitait rapatrier l’avant-centre qui lui avait permis de réussir sa première saison au Gym. L’international français (1 sélection) avait marqué 11 buts et délivré 3 passes décisives en 25 matches joués en Ligue 1, lors de l’exercice 2016-2017. Il avait ainsi contribué à hisser le club azuréen à la 3e place du championnat, synonyme de qualification pour la Ligue des Champions. La saison suivante (2017-2018), l’ OGC Nice avait certes fini à la 8e place de Ligue 1, mais Alassane Pléa avait amélioré ses statistiques. Il avait inscrit 16 buts et délivré 6 passes décisives en championnat, en 35 matches disputés.

Revenu aux commandes de l’encadrement technique des Aiglons, Lucien Favre a poussé pour faire revenir le Tricolore à Nice. La piste était même chaude un temps. L’attaquant de pointe n’avait plus qu’un an de contrat au Borussia Mönchengladbach et il était enclin à un retour en France, après 4 saisons en Bundesliga. Finalement, Alassane Pléa ne reviendra pas dans l’Hexagone cet été. Il a prolongé son contrat initial, qui était valide jusqu’au 30 juin 2023, de deux saisons supplémentaires, plus une troisième année en option, ce vendredi. Il est maintenant lié au club allemand jusqu’à fin juin 2025.

OGC Nice Mercato : Le Borussia Mönchengladbach justifie la signature de Pléa

Roland Virkus, directeur sportif du M’Gladbach, a justifié le nouveau bail signé avec l’ancien joueur de l’ OGC Nice. « Le simple fait qu'il ait été notre meilleur buteur au classement général de la Bundesliga au cours des quatre dernières saisons montre à quel point il est important dans notre équipe. De plus, il est un élément important pour le football que nous voulons jouer en tant que joueur fort, attaquant fort et polyvalent. Nous sommes très heureux qu'Alassane Pléa soit convaincu de notre projet et voit son avenir au Borussia », a-t-il indiqué. En 144 apparitions sous le maillot du Borussia, il a inscrit 47 buts et offert 30 passes décisives.