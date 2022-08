PSG Mercato : Prolonger ou retourner au Barça, Messi a tranché !

Publié par JEAN-LUC D le 06 août 2022 à 07:11

PSG Mercato : Alors que le Paris SG aimerait prolonger Lionel Messi, le Barça espère le rapatrier l’été prochain. La star argentine aurait pris sa décision.

PSG Mercato : Le Barça prêt financièrement pour le retour de Messi

Un an après avoir laissé libre le meilleur joueur de l’histoire du FC Barcelone, Joan Laporta continue de nourrir des regrets. Le président du club espagnol a profité de la présentation de Robert Lewandowski, ce vendredi après-midi, pour évoquer une nouvelle fois les circonstances du départ de Lionel Messi l’été passé et la situation actuelle des Blaugranas. « Il y a un an, nous avons dû tristement annoncer une situation qui n’était pas voulue en conséquence de la situation économique du club », a notamment déclaré l’avocat catalan, qui pense que son club est désormais sorti de la zone rouge au niveau des finances. « Une année est passée et nous pouvons dire que nous sommes de retour. Nous pouvons dire que nous sommes sortis de l’hôpital », a ajouté Laporta.

Fort de la situation actuelle du FC Barcelone, l’homme d’affaires espagnol espère convaincre le septuple Ballon d’Or de revenir au Camp Nou la saison prochaine. « C'est le meilleur joueur de notre histoire et je ferai de mon mieux pour qu'il puisse vivre la meilleure fin de sa carrière sous le maillot du Barça. J'aimerais le faire revenir. Ce ne sera pas facile, mais je pense qu'avec la bonne stratégie, nous pourrons y arriver », avait déjà expliqué Laporta dans une interview accordée à CBS.

Cependant, le Paris Saint-Germain ne compte pas laisser filer Messi aussi facilement. Alors que le contrat de l’international argentin de 35 ans expire à l’issue de la saison 2022-2023, Nasser Al-Khelaïfi travaillerait déjà en coulisses afin de proposer au joueur de rester une année supplémentaire, soit jusqu’en juin 2024, selon le journaliste Fabrizio Romano. Le spécialiste mercato explique qu’en interne, le président du PSG ne cache pas son envie de voir Messi prolonger avec les Rouge et Bleu. Pris entre deux feux, le natif de Rosario aurait arrêté une décision pour son avenir.

PSG Mercato : Lionel Messi calme le Paris SG et le Barça

Approché par Nasser Al-Khelaïfi pour savoir s’il était intéressé par un renouvellement de son bail, qui expire le 30 juin prochain, Lionel Messi aurait poliment repoussé la proposition du Paris Saint-Germain. Après une première saison difficile en France, le capitaine de la sélection argentine voudrait se concentrer sur le nouvel exercice qui vient de s’ouvrir, ainsi que sur la Coupe du Monde au Qatar. Après cette compétition et selon la forme qu’il affiche, Messi fera le point avec son entourage avant de prendre une décision concernant la suite de sa carrière. Une nouvelle confirmée par le Mundo Deportivo, qui explique que le coéquipier de Kylian Mbappé fixera tout son monde après le Mondial.

Affaire à suivre donc…