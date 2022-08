PSG Mercato : C’est définitivement réglé entre Kimpembe et Chelsea

Publié par JEAN-LUC D le 06 août 2022 à 13:54

PSG Mercato : Priorité de Thomas Tuchel pour remplacer Antonio Rüdiger à Chelsea, Presnel Kimpembe a tranché concernant son avenir avec le Paris SG.

À la recherche de renforts défensifs après avoir perdu notamment Antonio Rüdiger et Andreas Christensen, et probablement Marcos Alonso, lequel veut rejoindre Barcelone, Thomas Tuchel a expressément réclamé à Chelsea le transfert de Presnel Kimpembe. Fan du défenseur central français, qu’il a eu sous ses ordres au Paris Saint-Germain durant deux saisons, l’entraîneur allemand aimerait l’associer à son ancien coéquipier Thiago Silva au coeur de la défense des Blues.

Malgré un contrat courant jusqu’en juin 2024, l’international français de 26 ans se pose des questions sur son avenir à Paris et le club londonien voudrait en profiter pour l’attirer cet été. Mais Chelsea n’est pas seul sur ce coup puisque la Juventus Turin serait également intéressée par le profil du Champion du Monde 2018 pour remplacer Matthijs de Ligt, transféré au Bayern Munich cet été. Selon plusieurs sources locales et étrangères, le PSG pourrait filer filer Kimpembe contre un chèque de 60 millions d’euros. Seulement, le Titi parisien ne semble pas encore vouloir changer d’air.

PSG Mercato : Kimpembe partit pour rester au moins une saison de plus

En effet, à en croire les informations du quotidien L’Équipe, Presnel Kimpembe n’est plus sur le marché. Après plusieurs semaines de rumeurs, Chrsitophe Galtier a tranché et le défenseur formé chez les Rouge et Bleu ne devrait pas partir durant ce mercato estival. Mieux, après avoir échangé avec son nouvel entraîneur, qui lui a clairement fait comprendre qu’il comptait sur lui cette saison, Kimpembe n’a plus vraiment envie de quitter la capitale.

Une bonne nouvelle pour le Paris Saint-Germain qui peine également à trouver un accord avec l’Inter Milan pour le transfert de l’international slovaque Milan Skriniar. Le natif de Beaumont-sur-Oise est donc bien parti pour rester au moins une saison de plus au PSG.