OM-Stade de Reims : Une grande nouvelle tombe pour Marseille !

Publié par JEAN-LUC D le 06 août 2022 à 22:37

Pour le compte de la première journée de Ligue 1, l’ OM reçoit le Stade de Reims. Et Igor Tudor, le coach marseillais, est plutôt bien logé pour ce match.

OM : Igor Tudor dispose de tout son monde contre Reims

À peine arrivé en provenance de l’AS Rome, Jordan Veretout est déjà en mesure de faire ses grands débuts avec l’Olympqiue de Marseille. Le milieu de terrain français a vu son contrat enregistré par la Ligue de Football Professionnel ce samedi, selon les informations du journal régional Le Phocéen. Une nouvelle également confirmée par RMC Sport, qui assure que la dernière recrue de l’OM pourrait être dans le groupe d’Igor Tudor pour le match contre le Stade de Reims, dimanche soir, au Stade Vélodrôme.

S’il est apte physiquement, alors qu’il s’est entraîné à part ce jour, l’international tricolore de 29 ans pourra ainsi prendre part au premier match de championnat des Phocéens. « Tout le monde est disponible », avait notamment déclaré l’entraîneur marseillais, lors de sa conférence de presse de vendredi. En manque d’entraînements et de rythme, il ne serait pas étonnant que Jordan Veretout soit ménagé face aux Champenois. Une bonne nouvelle pour Jordan Veretout qui ne manque pas d’ambitions pour son nouveau club.

OM Mercato : Jordan Veretout annonce la couleur pour l’avenir

Attendu depuis plusieurs semaines, Jordan Veretout a été officialisé à l’Olympique de Marseille ce vendredi et présenté devant les médias dans la foulée. Et pour le moins que l’on puisse dire, c’est la dernière recrue de Pablo Longoria est pleine d’ambitions pour le club phocéen.

« Je suis très heureux d’être ici. J’avais déjà été approché. Aujourd’hui, il est temps de revenir en France. L’OM c’est un grand projet. C’est merveilleux pour moi. Je suis ici pour jouer au foot », a déclaré l’ancien protégé de José Mourinho. Poursuivant, Veretout promet une belle saison aux supporters de la cité phocéenne.

« Je suis à l’OM pour jouer au football et passer de bons moments avec le groupe ou à l’extérieur avec les gens au Vélodrome. Je suis quelqu’un d’apprécié généralement. En Italie, on m’appréciait. Je suis joyeux. Je suis ici pour jouer au foot. Avoir de grands résultats ici et des émotions. J’en ai vécu l’année dernière. Et je veux continuer et de vivre ça ici à l’OM, ça doit être magique. Je me battrai pour gagner des titres », a-t-il ajouté.

Pour rappel, le transfert du natif d’Ancenis a coûté 15,5 millions d’euros à l’Olympique de Marseille. Il a signé un contrat de trois ans, soit jusqu’en juin 2025, avec une saison en option.