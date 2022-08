OM Mercato : Alexis Sanchez arrive à Marseille, c’est presque fait

Publié par JEAN-LUC D le 07 août 2022 à 16:59

OM Mercato : Libéré de son contrat avec l’Inter Milan, l’attaquant Alexis Sanchez se rapproche d’une arrivée à Marseille. Le deal serait presque fait.

OM Mercato : Un dernier détail à régler entre l'Inter Milan et Alexis Sanchez

Libéré de son contrat avec l'Inter Milan, Alexis Sanchez serait proche de s'engager avec l'Olympique de Marseille, selon la presse sud-américaine. À en croire les médias italiens et sud-américains, l’international chilien de 33 ans aurait décidé de rejoindre prochainement les rangs de l’équipe marseillaise. Notamment pour pouvoir continuer à disputer la Ligue des Champions. Les discussions entre les deux parties seraient bien avancées et il ne resterait plus que quelques détails à régler avant que l'ancienne star du FC Barcelone et d’Arsenal ne débarque sur la Canebière.

D’après Calciomercato, les dirigeants du club lombard s’activent en coulisses actuellement pour résoudre un problème fiscal lié au décret de croissance. Ce problème, déjà rencontré dans le dossier Arturo Vidal, pourrait faire perdre beaucoup d’argent à l’Inter Milan, et ces derniers voudraient donc boucler ce « dossier » avant de laisser filer Alexis Sanchez à l’OM. Toutefois, le principal concerné espère encore un signe de son ancien club.

OM Mercato : Alexis Sanchez à Marseille jusqu’en 2024

Après la résolution du problème fiscal à l’Inter Milan, Alexis Sanchez devrait rallier Marseille afin de régler les derniers détails de sa signature avec le club phocéen. L’Inter Milan devrait donc payer 7 millions d’euros à Alexis Sanchez afin de le libérer, et il pourrait ainsi signer libre dans le club de son choix. Le natif de Tocopilla aurait accepté une offre de trois ans de contrat, jusqu’en juin 2025, avec à la clé un salaire de 3 millions d’euros par saison.

Cependant, selon les renseignements recueillis par le Corriere dello Sport, bien qu’ayant un accord de principe avec l'Olympique de Marseille, le joueur de l’Inter Milan continue d'espérer une offre d'un grand club, par exemple le Barça. Mais Longoria serait confiant pour l’arrivée de la star chilienne.