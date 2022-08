OM Mercato : La vraie raison du départ de Jonathan Clauss de Lens

Publié par Ange A. le 08 août 2022 à 08:55

OM Mercato : Jonathan Clauss est revenu sur son départ du RC Lens après le carton de l’Olympique de Marseille dimanche contre Reims.

OM Mercato : Jonathan Clauss sort la raison de son départ de Lens

L’Olympique de Marseille a démarré le championnat par un large succès au Vélodrome. L’OM a étrillé le Stade de Reims (4-1) lors de cette affiche comptant pour la 1re journée de Ligue 1 Uber Eats. Plusieurs recrues estivales ont effectué leurs débuts officiels avec le club phocéen. C’est notamment le cas de Jonathan Clauss, titularisé par Igor Tudor. Le néo-international tricolore s’est livré suite au carton des siens. Le piston droit est revenu sur son départ du RC Lens et sa signature à Marseille cet été. « J’étais chez moi là-bas, mais je voulais un nouveau défi. Ça a été Marseille », a assuré l’ancien Sang et Or selon les propos relayés par RMC Sport.

Marseille, un choix « logique » pour Clauss

Dans sa sortie, le défenseur de 29 ans s’est réjoui de sa signature à l’Olympique de Marseille. « Il y a des signes qui font que dans la vie vous faites des choix car ils vous semblent logiques. Ça a été fait et j’en suis très content », a poursuivi Jonathan Clauss avant d’évoquer sa relation spéciale avec le Vélodrome. « J’ai eu ma première sélection ici [avec l’équipe de France contre la Côte d’Ivoire en mars, ndlr), la qualification en Ligue des champions un peu grâce à nous. Même s’ils ont fait un énorme travail l’année dernière », a rappelé le polyvalent arrière droit.

Recruté contre près de 8 millions d’euros, Jonathan Clauss s’est engagé avec l’OM jusqu’en 2025. Après les Bleus, l’ancien Lensois s’apprête à franchir un nouveau cap dans sa carrière. Il va en effet découvrir la Ligue des champions cette année avec son nouveau club. Un argument qui a également pesé dans son choix de rejoindre la Provence.