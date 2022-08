RC Lens Mercato : Un renfort offensif inattendu au RCL !

Publié par Nicolas le 08 août 2022 à 13:55

RC Lens Mercato : Malgré de nombreuses sollicitations cet été, un attaquant pourrait finalement rester au RCL pour tenter de s'y imposer.

RC Lens Mercato : Ignatius Ganago veut rester au RCL

Fort de son succès à domicile face au Stade Brestois 3-2, le RC Lens a très bien entamé son entrée en lice en Ligue 1. Les Sang et Or ne semblent pas perturbés par le mercato alors que certains d'entre eux sont sollicités par d'autres clubs en coulisse. Ignatius Ganago fait partie de ces joueurs suceptibles de partir en cas d'offre satisfaisante. Pas de quoi destabiliser le joueur qui se sent bien à Lens.

Après la victoire face au SB29, Ignatius Ganago a indiqué vouloir s'imposer dans son club malgré les opportunités qui se présentent à lui. « Honnêtement, je me sens bien ici. Je suis bien à Lens. Pour l’instant, je suis là. Je vais me battre pour gagner ma place. Je travaille dur à l’entraînement tous les jours et je vais essayer de montrer de quoi je suis capable. » L'attaquant de 23 ans possède une marge de progression importante et il n'est pas exclu que le RCL décide de garder sa pépite, malgré les sollicitations dont il fait l'objet.

RC Lens Mercato : De nombreux clubs intéressés par Ganago

À l'instar de son coéquipier Seko Fofana, Ignatius Ganago fait partie de ces éléments qui vivent un mercato agité. Alors que le club Sang et Or a recruté Loïs Openda et Adam Buksa en attaque, de nombreux clubs suivent la situation de Ganago depuis quelques semaines. D'abord annoncé du côté du Montpellier HSC et du Stade Brestois, l'attaquant international camerounais (11 sélections) est aussi ardemment courtisé par des clubs européens.

Le RSC Anderlecht et le Royal Charleroi SC étaient partants pour l'accueillir, mais le buteur camerounais n'était pas emballé à l'idée de rejoindre le championnat belge. Le dernier intérêt concret provient de Galatasaray. Le club stambouliote aurait formulé une offre de prêt avec option d'achat au RCL mais le club nordiste préfère vendre le joueur de manière définitive et attend une offre de 5 millions d'euros pour libérer son attaquant sous contrat jusqu'en juin 2024.