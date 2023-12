Jocelyn Gourvennec a un gros match contre le PSG, samedi (21 h). Le nouvel entraineur du FC Nantes pourra compter sur les services d’un taulier des Canaris.

FC Nantes : Quentin Merlin apte pour le déplacement du FCN à Paris

Touché aux adducteurs avec l’Equipe de France des Espoirs, en novembre, Quentin Merlin est bien remis de sa blessure. Il a fait son retour au sein du collectif du FC Nantes. Il est disponible pour le match contre le PSG, au Parc des Princes, dans la soirée de samedi. Le retour du défenseur latéral gauche est une bonne nouvelle pour Jocelyn Gourvennec, qui besoin de tous ces joueurs pour tenter de faire remonter le FCN au classement. Le technicien de 51 ans a d'ailleurs bien démarré sur le banc de touche des Canaris, en signant une précieuse victoire face à l’OGC Nice (1-0) à la Beaujoire, samedi passé.

Un succès contre le deuxième du championnat, qui « a fait du bien à tout le monde » selon le nouveau coach des Jaune et Vert. « On a donné une bonne image du FC Nantes », a-t-il souligné ensuite en conférence de presse, ce jeudi. Contrairement à Quentin Merlin, trois Canaris sont encore à l'infirmerie : Ignatius Ganago (opéré d'une rupture des ligaments croisés du genou gauche), Bastien Meupiyou (genou) et de Fabien Centonze (en phase de réathlétisation).

Après Nice, le FC Nantes veut tenter un coup face au PSG

Après avoir fait tomber le dauphin du PSG, les Canaris s’attaquent maintenant au leader. Des Parisiens invaincus en championnat depuis la mi-septembre et leur défaire face aux Niçois (2-3), lors de la 5e journée. La tâche s’annonce donc difficile pour Jocelyn Gourvennec. « Ce sera un match dur », a-t-il prévenu. Toutefois, il espère réussir un deuxième coup consécutif après celui contre Nice. « Quand on prépare un match en tant qu’adversaire du PSG, on se met dans notre préparation… », a-t-il confié.

Les joueurs du FC Nantes devront garder leur détermination de la semaine dernière et rester très concentrés comme il l’ont été face à l’OGC Nice, ainsi que lors des séances d’entrainement de la semaine. Selon Moussa Sissoko, lui et ses coéquipiers devront « bien défendre, bien jouer les coups, ne pas se précipiter et essayer d'être serein avec le ballon » contre les Parisiens, pour espérer rentré de Paris avec au moins un point.