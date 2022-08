RC Lens Mercato : Un serial buteur du RCL se dirige vers la Turquie

Publié par Thomas G. le 04 août 2022 à 15:59

RC Lens Mercato : Souhaitant dégraisser l'effectif de Franck Haise, le RCL pourrait se séparer d'une sensation en attaque.

RC Lens Mercato : Un cador turc piste un attaquant du RCL

Le RC Lens s’est montré très actif durant ce mercato estival avec le recrutement de six nouveaux joueurs. Une stratégie qui s’est montré payante, comme en témoigne les récents résultats du RCL, qui a battu l’Inter Milan (1-0) avant de décrocher le match nul face à West Ham (0-0). Les Sang et Or vont aborder la première journée de Ligue 1 en confiance pour recevoir le Stade Brestois. Un attaquant pourrait s’illustrer durant cette rencontre, Ignatius Ganago, qui est revenu en forme lors de la préparation lensoise.

L’attaquant camerounais est annoncé sur le départ depuis le début du mercato, mais l’ancien niçois est toujours là. Après les ventes de Simon Banza et Gaëtan Robail, le RC Lens est ouvert à l’idée de se séparer d’Ignatius Ganago, mais pas à n’importe quel prix. Le RCL réclame 5 millions d’euros pour le buteur de 23 ans. Selon les informations de la Voix du Nord,Galatasaray est très intéressé par l’international camerounais. Le club stambouliote aurait transmis une première proposition aux dirigeants lensois cette semaine. Une offre sous la forme d’un prêt avec option d’achat qui devrait être refusée par le RC Lens, les Nordistes privilégiant une vente définitive du joueur.

RC Lens Mercato : Ignatius Ganago vers Galatasaray ?

L’intérêt du club turc pour l’attaquant camerounais n'est pas anodin. Ignatius Ganago est un attaquant courtisé qui bénéficie d’une grosse marge de progression. Galatasaray n’est pas la seule option pour le buteur de 23 ans qui est également sur les tablettes du Montpellier HSC et Anderlecht. Ignatius Ganago pourrait également rester une saison de plus à Lens, l’international camerounais serait prêt à se battre pour sa place malgré la concurrence. Le buteur de 23 ans se sent bien au RC Lens et ses performances avec le RCL pourraient lui permettre d’être sélectionné pour la Coupe du Monde avec le Cameroun.