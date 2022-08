Man United Mercato : Un international français visé par Manchester

Publié par Anthony le 08 août 2022 à 14:16

Man United Mercato : À la recherche d'un nouveau milieu de terrain, les Red Devils auraient opté pour la piste d'un international français.

Man United Mercato : Adrien Rabiot dans le viseur de Manchester

Alors que la Premier League a repris ce week-end, le mercato n'est pas encore terminé. Erik ten Hag a perdu son premier match de championnat, 2-1 face à Brighton, et souhaiterait toujours renforcer son entrejeu suite aux faiblesses de Fred et de Scott McTominay. Après le probable échec du dossier Frenkie de Jong qui souhaite rester au FC Barcelone, le nouveau coach des Red Devils a fait d'un international français sa nouvelle priorité dans ce mercato. Selon The Athletic, Manchester United se pencherait sur l'option Adrien Rabiot.

Le média anglais insiste sur la possibilité de voir jouer le Français à Old Trafford en annonçant que le club mancunien essaye de trouver un accord avec le joueur. Une situation qui pourrait satisfaire Adrien Rabiot à seulement quatre mois de la Coupe du Monde au Qatar. En effet, ce dernier n'entre plus dans les plans de Massimiliano Allegri cette saison. De plus, il n'a pas été convoqué lors de la tournée aux Etats-Unis et pourrait perdre beaucoup de temps de jeu s'il reste à la Vieille Dame.

Man United Mercato : La Juventus ne retiendra pas Rabiot

Avec le retour de Paul Pogba à la Juventus, Adrien Rabiot se voit laisser en second plan. Même si la blessure de l'ancien Red Devils pouvait laisser de l'espoir au joueur, les Bianconeri devraient recruter Leandro Paredes cet été après qu'un accord ait été conclu avec le PSG selon les médias italiens. Un deuxième recrutement qui laisse l'ancien Parisien sur le côté, lui qui n'a jamais réussi à devenir un titulaire indiscutable aux yeux de son coach. En fin de contrat à la fin de la saison, la Juventus ne retiendra pas l'international français.