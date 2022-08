PSG Mercato : C’est fait, Luis Campos tient sa 5e recrue au Paris SG

Publié par JEAN-LUC D le 08 août 2022 à 11:25

PSG Mercato : On arrête plus Luis Campos. Après Nordi Mukiele, le nouvel homme fort du Paris SG vient de boucler sa cinquième recrue de l’été.

PSG Mercato : Accord total entre Luis Campos et le Napoli

Sauf revirement de dernière minute, Fabian Ruiz va devenir la cinquième recrue estivale du Paris Saint-Germain. La grosse rumeur lancée dimanche par les médias italiens est confirmée ce lundi matin. À la recherche d’un milieu de terrain supplémentaire, Luis Campos, le Conseiller Football du club de la capitale, a accéléré les négociations avec les dirigeants du Napoli pour le transfert de l’international espagnol. Et d’après les dernières informations de Fabrizio Romano, l’affaire serait désormais bouclée entre toutes les parties concernées dans ce dossier. Il ne resterait plus que quelques détails à régler avec le club napolitain avant d’officialiser la transaction.

« Le Paris Saint-Germain a un accord complet sur les conditions personnelles avec Fabian Ruiz. C'est une question de derniers détails avec Napoli, puis l'accord sera conclu, Luis Campos s’active pour anticiper le Real Madrid - ils le veulent gratuitement en 2023 », explique le journaliste transalpin. Toujours selon la même source, Keylor Navas pourrait faire partie du deal.

PSG Mercato : Keylor Navas envoyé au Napoli contre Fabian Ruiz ?

À en croire Fabrizio Romano, « le PSG et Napoli travaillent également sur Keylor Navas ». Et selon les informations relayées par le journaliste Carlo Alvino de Radio Kiss Kiss, le gardien de but costaricien pourrait s’engager avec le SSC Naples dans les prochaines heures. Les discussions pour son transfert seraient avancées entre les dirigeants parisiens et les Partenopei et le joueur pourrait bientôt évoluer sous la tunique du club du Vésuve cette saison.

Son départ pourrait lui permettre de retrouver du temps de jeu, alors que Christophe Galtier a choisi de faire de GianluigiDonnarumma son numéro dans les cages du Paris SG. Ce lundi, L’Équipe fait le point sur ce dossier en affirmant que le Champion de France en titre envisage un échange pour réduire les 25 millions d’euros réclamés par le Napoli pour laisser partir Fabian Ruiz.

Mécontent de sa situation, Keylor Navas pourrait donc être intégré dans ce deal. « Plusieurs sources concordantes évoquaient une volonté chez les dirigeants parisiens d’intégrer un joueur dans le deal pour faire baisser la note (…) Keylor Navas ? Paris ne verrait pas d’un mauvais oeil le fait de faire partir son numéro 2 au salaire conséquent, mais lui laissera le dernier mot sur son choix », explique le journal sportif.