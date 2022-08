OM Mercato : Un attaquant de Marseille proche de signer en Turquie

Publié par Timothée Jean le 08 août 2022 à 14:55

OM Mercato : Annoncé avec insistance du côté de l'Espagne, un jeune attaquant de Marseille est finalement proche de rebondir en Turquie.

OM Mercato : Konrad de la Fuente finalement vers la Turquie

Arrivé lors du dernier mercato estival en provenance du centre de formation du FC Barcelone, Konrad de la Fuente était présenté par les recruteurs de l' OM comme un véritable crack. Une saison plus tard, le constat est plus ou moins décevant, puisque l’ancien attaquant de la Masia n'a pas su convaincre. Régulièrement freiné dans son élan par des soucis physiques, l’international américain n’a disputé que 16 petits matches de Ligue 1 la saison écoulée. Et l’arrivée d’Igor Tudor n’a pas amélioré sa situation à Marseille.

Konrad de la Fuente ne rentre pas vraiment dans les plans du nouvel entraîneur de l’Olympique de Marseille, qui préfère miser sur d’autres options pour animer son secteur offensif. De quoi pousser le jeune joueur vers la porte de sortie. Ces derniers temps, l’ancien joueur du FC Barcelone était fortement annoncé vers un retour en Espagne. Un accord avec le Real Valladolid était même évoqué. Mais le jeune attaquant marseillais pourrait, contre toute attente, poser ses valises en Turquie.

OM Mercato : Le Besiktas en pole position pour Konrad de la Fuente

Le média turc Aspor assure en effet que le Besiktas est en pole position pour s’attacher les services de Kornad de la Fuente. Malgré l’intérêt persistant du Real Valladolid, la formation stambouliote est passée à l’offensive dans ce dossier avec la ferme intention de rafler la mise le plus rapidement possible. La source explique que les dirigeants turcs ont intensifié les négociations avec leurs homologues marseillais ce week-end et seraient proches de conclure un accord pour le prêt du jeune buteur américain.

Ces négociations ont visiblement de grandes chances d’aboutir, car l’ OM ne serait pas contre de céder temporairement son jeune joueur dans le but de réduire sa masse salariale. Les négociations entre les différentes parties se poursuivraient donc autour de la prise en charge du salaire du jeune attaquant américaian. Reste à savoir quelle sera la réaction du Real Sociedad. Quoi qu’il en soit, Konrad de la Fuente devrait quitter l’ OM cet été. Son départ devrait faciliter l’arrivée d’Alexis Sanchez, attendu à Marseille dans les prochains jours.