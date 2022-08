OGC Nice Mercato : Un dossier se complique pour le Gym

Publié par Anthony le 08 août 2022 à 23:55

OGC Nice Mercato : Dans le viseur du Gym depuis plusieurs jours, une pépite italienne vient de prolonger son contrat avec son club.

OGC Nice Mercato : Fabiano Parisi prolonge avec son club

Alors que le Gym a quitté la pelouse du Toulouse FC sur un score de parité (1-1) grâce à un but de la nouvelle recrue, Aaron Ramsey, le mercato du club est loin d'être terminé. Les Aiglons sont à la recherche de pistes offensives et d'un latéral gauche. Après l'échec du dossier Alex Telles qui a préféré s'envoler pour Séville dans le cadre d'un prêt d'un an, un autre joueur pourrait ne pas rejoindre Nice.

Après avoir recruté Mattia Viti en provenance d'Empoli FC, l'OGC Nice souhaite recruter son coéquipier Fabiano Parisi, jeune pépite du football italien. Après avoir disputé 25 matches de championnat avec son club, il a décidé de prolonger son contrat jusqu'en 2025 avec les Azzurri. Mais selon Foot Mercato, la prolongation était prévue et le Gym ne lâche pas l'affaire. Des discussions seraient toujours en cours entre les deux écuries. Le club italien demande 10 millions d'euros pour son jeune international.

OGC Nice Mercato : Le Gym multiplie les échecs

Le Gym avait entamé une bonne deuxième partie de mercato en annonçant toutes les nouvelles recrues. Mais depuis quelques jours, le club méditerranéen multiplie les échecs. Après Alex Telles, un autre joueur courtisé par Jean-Pierre Rivère vient de recaler le club. Marcus Thuram a décidé de ne pas rejoindre les Aiglons par manque d'exposition européenne.

Mais Nice ne perd pas espoir et se serait tourné vers un grand buteur de Serie A, Giovanni Simeone. Ce dernier a inscrit 17 buts et délivré 5 passes décisives la saison dernière. Néanmoins, la concurrence est rude puisque Naples voudrait aussi s'offrir les services du joueur. Mykhaylo Mudryk et Wilmar Barrios sont quant à eux toujours dans les petits papiers du Gym.