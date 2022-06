Real Madrid Mercato : José Mourinho fonce sur un gros coup au Real !

Publié par Thomas G. le 03 juin 2022 à 14:21

Real Madrid Mercato : Fraîchement champion d'Europe, l'AS Rome serait sur la piste d'un ancien joyau du Real qui sera libre cet été.

Real Madrid Mercato : Mourinho veut accueillir un taulier des Merengues

Champion d’Europe à l’issue de sa première saison, José Mourinho veut surfer sur cette dynamique pour ramener l'AS Roma au sommet. Les Giallorossi seront donc actifs durant le mercato estival et les premières cibles commencent à fuiter. Le technicien avait notamment coché le nom de Nemanja Matic, en fin de contrat avec Manchester United pour le rejoindre en Italie.

À quelques jours de l'ouverture du mercato, José Mourinho ciblerait un nouveau joueur de renom, un milieu en fin de contrat avec le Real Madrid. Selon Ekrem Konur, l’AS Rome est en négociations avec l’international espagnol Isco. Les Giallorossi seraient même prêts à offrir un contrat de 4 ans jusqu’en 2026 au quintuple vainqueur de La Ligue des Champions. De plus, l’international espagnol pourrait débarquer dans la ville éternelle pour remplacer Henrikh Mkhitaryan annoncé sur le départ. Dans ce dossier, l’avantage de la Roma est la très bonne entente entre Jorge Mendes (agent d’Isco) et José Mourinho. La Roma discute du salaire d’Isco avec ses représentants, les Giallorossi gardent une longueur d’avance sur les deux clubs de Séville également intéressés.

Quelle ambition pour l’AS Rome ?

La première saison de José Mourinho à la tête du club de la Louve s’est soldée par une 6e place et un titre de champion d’Europe. L’entraîneur portugais est devenu une icône à Rome, le Special One ne compte pas s'arrêter en si bon chemin et souhaite remporter plusieurs titres avec les Giallorossi.

En parallèle de la piste Isco, les Romains sont toujours bien placés dans la course à la signature de Paulo Dybala. En effet, les dirigeants de l’AS Rome auraient trouvé les bons arguments pour dépasser l’Inter dans le dossier. Ainsi, José Mourinho pourrait compter sur une attaque composé de Tammy Abraham, Nicolo Zaniolo, Isco et Paulo Dybala la saison prochaine. Une armada offensive qui a de quoi faire rêver les supporters romains qui attendent un Scudetto depuis 2001.