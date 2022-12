OM Mercato : Un premier accord annoncé dans le dossier Gerson

Publié par Ange A. le 21 décembre 2022 à 05:45

Alors que le départ de Gerson reste attendu à l’ OM, une place devrait se libérer chez Jorge Sampaoli pour accueillir le Brésilien.

L’avenir de Gerson devrait s’écrire loin de l’Olympique de Marseille. Celui est compromis depuis le départ de Jorge Sampaoli et son remplacement par Igor Tudor. Le nouvel entraîneur marseillais a relégué le milieu brésilien sur le banc. Une situation qui ne ravit guère Marcao, le père et agent de l’international auriverde non sélectionné pour le Mondial. Celui-ci pousse pour un départ de son poulain de Marseille dès cet hiver. Un retour de Gerson à Flamengo est notamment évoqué. Mais en raison des exigences de l’OM, un retour au bercail du Brésilien âgé de 25 ans semble compromis. Il pourrait alors poursuivre sa carrière en Europe. Nouveau coach du FC Séville, Jorge Sampaoli reste l’un de ses grands admirateurs.

OM Mercato : Une ouverture en vue pour Sampaoli avec Gerson

Le nouvel entraîneur du FC Séville pousserait pour des retrouvailles avec son ancien protégé. Mais comme l’indique Marca, un important départ est attendu dans les rangs des Rojiblancos avant de lancer les manœuvres pour le milieu de l’Olympique de Marseille. Le quotidien madrilène assure en effet qu’un départ d’Isco serait en bonne voie à Séville. Le milieu espagnol ne serait plus en bons termes avec Monchi, le célèbre directeur sportif du club andalou. Dans ce sens, la publication annonce la résiliation du contrat de l’ancien du Real Madrid. Le journal croit savoir que celle-ci serait en bonne voie. Un accord serait proche pour libérer l’ancien Madrilène. Lequel a posé ses valises en Andalousie cet été suite à l’expiration de son contrat chez les Merengues.

Le milieu âgé de 30 ans s’était engagé pour deux saisons avec le FC Séville. Sur le départ, il était pourtant un titulaire chez les Rojiblancos. Isco a disputé 19 rencontres avec le club andalou, dont 16 titularisations, pour un but inscrit et trois offrandes délivrées.