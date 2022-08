PSG Mercato : 20M€, une opération fantastique en cours en défense

Publié par JEAN-LUC D le 09 août 2022 à 07:15

PSG Mercato : En pleine opération dégraissage, le Paris SG serait proche d’une opération fantastique en défense. Le club parisien se frotte déjà les mains.

PSG Mercato : West Ham très intéressé par un défenseur du Paris SG

Plus que son nom sur une short-list, Thilo Kehrer serait l’objet de discussions entamées entre le Paris Saint-Germain et West Ham, à en croire les informations de Dharmesh Seth, journaliste pour Sky Sports. Ce dernier affirme également l’intérêt du FC Séville, qui pourrait avoir une longueur d’avance sur le dossier, en avançant l’argument Ligue des Champions. Le club londonien de son côté souhaiterait boucler l’arrivée d’un défenseur avant ce dimanche, et son deuxième match de la saison de Premier League sur la pelouse de Nottingham Forest.

« West Ham United a eu des discussions initiales avec le PSG sur la signature du défenseur Thilo Kehrer. Séville est également intéressée et a l’avantage de disputer la Ligue des Champions. West Ham cherche à faire venir un défenseur central avant le match de dimanche à Nottingham Forest », explique Seth. En effet, les Hammers pourrait perdre Issa Diop, et a vu sa recrue Nayef Aguerd se blesser lors du dernier match de préparation. La signature d’un défenseur central est donc une véritable priorité pour le club anglais. Une situation qui pourrait bien faire les affaires du PSG.

PSG Mercato : Thilo Kehrer en route pour la Premier League ?

Selon un autre journaliste de Sky Sport, Florian Plettenburg, West Ham envisage sérieusement le transfert de Thilo Kehrer. Les négociations ont eu lieu entre le Paris Saint-Germain et les Hammers, mais le dossier n’avance pas à cause des fortes exigences du club de la capitale. En effet, pour laisser filer l’international allemand, le vice-champion de France souhaiterait conclure le transfert pour 20 millions d’euros. Le club anglais veut le joueur de 25 ans pour évoluer en défense centrale. Toujours selon les informations de Florian Plettenburg, il n’y a pas d’accord sur les conditions personnelles pour l’instant.

Affaire à suivre donc…