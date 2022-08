RC Lens Mercato : Arsenal vise un coup énorme au RCL !

Publié par Thomas le 09 août 2022 à 16:43

RC Lens Mercato : Toujours à l'affût des très bon coups en Ligue 1, Arsenal suivrait avec attention un cadre du RCL, également visé par l'AC Milan.

RC Lens Mercato : Le départ de Seko Fofana se précise

Véritable sensation de la saison écoulée chez les Sang et Or, l’Ivoirien Seko Fofana n’en finit pas d’agiter le marché des transferts. Un temps dans les plans de Luis Campos au PSG, le milieu de terrain attire de grandes écuries et devrait donner quelques sueurs froides à son entraîneur, Franck Haise. La semaine dernière, le coach du RCL était d'ailleurs revenu sur cette incertitude pesante qui plane autour du futur de Seko Fofana.

« De 0 à 100% (de chance de voir Fofana rester). Je suis très franc quand je vous dis ça. Ce qui est sûr, c'est que depuis le 24 juin, date où le groupe a repris, Seko est là. Il est bien là, il s'entraîne très bien et c'est toujours le même compétiteur, il a envie de gagner tous les matchs comme nous et c'est mon capitaine. On est tous au courant que potentiellement il y aura encore des départs mais aujourd'hui c'est mon capitaine, c'est un joueur lensois et je ne me pose pas d'autres questions. Après, si dans une semaine ou dans quinze jours c'est différent, on s'adaptera. Mais il y a toutes les raisons et aucune raison pour qu'il parte. Je vous ai dit de 0 à 100% », évoquait Franck Haise au micro de L’Équipe du Soir. Et alors que l’AC Milan s’est récemment manifesté pour recruter l’ancien joueur de l’Udinese, ce dernier serait désormais sur les tablettes d’un autre cador, Arsenal.

RC Lens Mercato : Fofana, plan B des Gunners cet été

Toujours focalisé sur la reprise du championnat, Seko Fofana a peut-être disputé sa dernière rencontre avec le RC Lens ce dimanche (3-2 contre le Stade Brestois). En plus de l’AC Milan, le joueur est entré dans la short-list d’Arsenal en Premier League. Le club londonien suivrait avec attention la situation de l’Ivoirien et pourrait rapidement passer à l’action en cas d’échec dans le dossier Youri Tielemans. D’après The Mirror, la piste menant au milieu international belge pourrait se révéler trop coûteuse pour les Gunners qui activeraient alors le dossier Fofana. Pour rappel, le Lensois a été évalué par son club à un peu plus de 45 millions d’euros, une somme qui ne semblerait pas faire flancher l’équipe de Mikel Arteta. De quoi entrevoir un dénouement proche sur ce dossier ?