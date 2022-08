RC Lens Mercato : Seko Fofana lance un appel à un cador européen

Publié par Ange A. le 08 août 2022 à 09:55

RC Lens Mercato : Annoncé sur le départ cet été, Seko Fofana a évoqué son possible transfert vers un grand club européen.

Le Racing Club de Lens n’a pas manqué son retour en Ligue 1 Uber Eats. Dimanche, le RC Lens a dominé le Stade Brestois (3-2). Un triplé de Florian Sotoca a permis aux Sang et or de venir à bout de Brest. Capitaine du Racing, Seko Fofana a été passeur sur le dernier de Sotoca. Au terme de la rencontre, le milieu de terrain a été interrogé sur son avenir. Lequel reste incertain à Lens. Le milieu ivoirien était annoncé au Paris Saint-Germain et à Marseille. Mais ces pistes compromises, le milieu lensois pourrait quitter l’Hexagone. Le Milan AC est présenté comme un de ses prétendants. En zone mixte, le milieu de terrain n’a pas caché son admiration pour le champion d’Italie en titre.

Fofana séduit par le Milan AC

« Milan est un club, Milan me plaît. Si Maldini vient taper à ma porte ? On verra. J’en parle souvent avec Mike Maignan », a indiqué Seko Fofana tout en soulignant qu’il se sentait bien au RC Lens. Le milieu rappelle d’ailleurs que son transfert vers le Milan ne dépend pas que de lui. Une approche du club lombard reste attendue pour entamer les négociations avec les Sang et or. Lesquels avaient déboursé près de 9 millions d’euros (hors bonus) en 2020 pour signer l’international ivoirien jusqu’en 2024. Le club nordiste attendrait au moins 20 millions d’euros pour céder son capitaine.

Reste à savoir si le Milan passera à l’offensive dans ce dossier. Le club italien n’a pas encore compensé le départ de Franck Kessié. En fin de contrat, cet autre milieu ivoirien a rejoint le Barça en tant que joueur libre cet été.