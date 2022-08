OL Mercato : Lyon en passe d'acter un transfert inattendu

Publié par Thomas G. le 10 août 2022 à 12:06

OL Mercato : Agacé par ce dossier qui traîne depuis plusieurs mois, l'Olympique Lyonnais pourrait décider de vendre un grand talent cet été.

OL Mercato : Lyon pourrait acter le départ d’un grand talent

L' OL a réalisé un important mercato qui semble porter ses fruit. Après leur victoire inaugurale face à Ajaccio (2-1), les Gones sont sur une bonne lancée. Ils pourraient se montrer encore plus actifs en recrutant un milieu de terrain et un latéral droit. En parallèle, l'Olympique Lyonnais doit également prendre une décision pour l’avenir de l’un de ses prodiges. Alors que ses coéquipiers, Malo Gusto, Maxence Caqueret et Castello Lukeba ont tous prolongés, Rayan Cherki se fait attendre. L’ailier de 19 ans n’a pas encore paraphé de nouveau bail à Lyon.

Une situation qui agace fortement les dirigeants lyonnais selon les informations du journal Le Progrès. Le quotidien régional va plus loin en indiquant que l' OL aurait décidé de vendre Rayan Cherki si l’espoir français n’a pas prolongé avant le 31 août. Les Gones fixent donc un ultimatum à leur pépite pour faire un pas en avant vers son club. À la fin du mois de juillet, l’affaire semblait pourtant réglée, Rayan Cherki devait prolonger pour cinq ans, soit jusqu’en 2027. Mais les négociations sont actuellement en stand-by depuis cette dernière réunion, sans accord total entre les deux parties.

OL Mercato : Rayan Cherki pourrait quitter Lyon

L’international espoir pourrait donc être vendu par l’Olympique Lyonnais dans les prochaines semaines. Rayan Cherki ne manque pas de courtisans puisque l’OGC Nice et le Real Madrid sont venus aux nouvelles de l’ailier de 19 ans. Une offre comprise entre 15 et 20 millions d’euros pourrait suffire à convaincre l' OL. Jean-Michel Aulas veut éviter de perdre l’un des plus grands prodiges du centre de formation sans indemnité de transfert. Reste à savoir si Rayan Cherki trouvera un accord avec Lyon pour prolonger avant la fin du mercato.