OL Mercato : Le Stade Rennais et Lyon à la lutte pour un défenseur

Publié par Thomas le 09 août 2022 à 17:43

OL Mercato : Désireux de renforcer leur entrejeu cet été, Lyon et le Stade Rennais seraient à la lutte pour enrôler un latéral droit.

OL Mercato : Fabien Centonze, au centre de vives convoitises

À moins d’un mois de la fin du marché des transferts, plusieurs clubs français s’activent pour blinder leurs secteurs de jeu les plus défaillants. C’est le cas notamment de l’Olympique Lyonnais qui se cherche un latéral droit de haut standing sur le mercato. Avec le départ de Léo Dubois vers Galatasaray, l’ OL piste un renfort de poids à ce poste pour épauler le prometteur Malo Gusto. Si le joueur issu du centre de formation lyonnais donne satisfaction à ses dirigeants, son jeune âge pousse le club à recruter un profil plus expérimenté.

D’après les informations de Foot Mercato, les Gones auraient des vues du côté du FC Metz pour son poste de latéral droit. L’Olympique Lyonnais aurait en effet entamé des discussions avec les représentants de Fabien Centonze, révélation de la saison dernière chez les Grenats. Le défenseur de 26 ans pourrait prochainement revenir en Ligue 1, où un autre club le suit avec attention, le SRFC. D’après la source, les Rouge et Noir auraient également approché le clan Centonze pour un transfert cet été. Si le côté droit de la défense rennaise est pour l’instant assuré par Hamari Traoré, le probable départ de l’international malien pousse Florian Maurice à multiplier ses pistes dans ce secteur de jeu. Et bonne nouvelle pour le Stade Rennais et l’ OL, le FC Metz serait ouvert à un départ de son latéral.

OL Mercato : Le FC Metz pose ses conditions pour le transfert de Fabien Centonze

Un temps réticent au départ de son cadre en défense, le club messin voit le transfert de Fabien Centonze comme inévitable cet été depuis la relégation. D’après Foot Mercato, le FC Metz serait prêt à écouter les offres de prêt avec option d’achat des clubs intéressés. Mais sur ce dossier, l’Olympique Lyonnais et le Stade Rennais ne sont pas seuls. En plus des deux clubs de Ligue 1, l'ancien latéral du RC Lens serait dans le viseur de l’Atlético Madrid, qui cherche désespérément un remplaçant à Kieran Trippier (parti en janvier à Newcastle) mais aussi de Villarreal, qui s’est séparé de Serge Aurier cet été.