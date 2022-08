RC Lens Mercato : Deux pépites du RCL convoitées en Ligue 1

Publié par Nicolas le 10 août 2022 à 19:36







RC Lens Mercato : Doté d'un effectif de qualité, le RCL pourrait tout de même perdre un milieu de terrain et un attaquant d'ici la fin du mercato.

RC Lens Mercato : Seko Fofana dans le viseur de l'AS Monaco

Malgré les nombreuses convoitises dont il fait l'objet, Seko Fofana appartient toujours au RC Lens. Il a même débuté le championnat par une victoire contre le Stade Brestois (3-2). La question est de savoir s'il sera toujours lensois à la fin du mercato estival. En marge de l'élimination de l'AS Monaco par le PSV Eindhoven en 2e tour préliminaire de la Ligue des Champions, le journaliste de Canal + Philippe Carayon révèle que l'ASM serait intéressé par le profil du milieu Sang et Or pour remplacer Aurélien Tchouaméni parti au Real Madrid.

Bien qu'il soit dans les petits papiers monégasques, la piste prioritaire de l'AS Monaco semblerait mener vers le joueur de Leicester, Boubakary Soumaré, avec qui l'entraîneur Philippe Clement échangerait régulièrement par téléphone. Le dossier reste en suspens, et il faudra voir si la non-qualification de l'AS Monaco pour la Ligue des Champions influence le recrutement d'un milieu de terrain. Seko Fofana reste donc dans l'attente mais cela ne semble pas affecter ses performances. Rappelons qu'il est lié à de nombreux clubs, notamment le PSG, l' OM ou encore l'AC Milan depuis le début de ce mercato estival 2022.

RC Lens Mercato : Ignatius Ganago intéresse le Stade Brestois

Ignatius Ganago est un autre lensois qui agite le marché des transferts. Lui aussi est annoncé dans de nombreux clubs mais il évolue toujours avec le maillot des Sang et Or. Il est d'ailleurs entré en jeu contre le Stade Brestois. D'ailleurs, le SB29 a profité de sa confrontation avec le RCL pour parler transfert. Le Stade Brestois a fait de Ganago sa priorité après l'échec de la piste du bordelais Hwang Ui-jo. Le SB29 a proposé 3 millions d'euros au RCL mais les dirigeants nordistes en attendent plus pour leur attaquant camerounais acheté 6 millions d'euros à l'OGC Nice en 2020. Le RCL n'est pas fermé à l'idée de vendre son attaquant mais aimerait récupérer la même somme que lors de la vente de Simon Banza à Braga, c'est-à-dire 5 millions d'euros.