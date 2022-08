OM Mercato : Marseille prépare une grosse vente en Angleterre !

Publié par Timothée Jean le 10 août 2022 à 22:06







OM Mercato : Désireux de réduire sa masse salariale, l’Olympique de Marseille pourrait refourguer l’un de ses défenseurs à Southampton.

OM Mercato : Southampton passe à l’offensive pour Pol Lirola

L’Olympique de Marseille continue d’animer le mercato estival, notamment en termes de signatures. Avec l’arrivée d’Alexis Sanchez en provenance de l’Inter Milan, le club phocéen tient sa neuvième recrue estivale et ne compte s’arrêter de sitôt dans son recrutement ambitieux. Mais avant de poursuivre son mercato, l’ OM devra impérativement réduire sa masse salariale devenue trop conséquente.

C’est dans cette optique que plusieurs joueurs de l’Olympique de Marseille sont poussés vers la sortie. Si Duje Caleta-Car ou encore Kevin Strootman sont invités à partir le plus rapidement possible, la direction marseillaise travaille également en coulisse sur la vente d’un autre joueur. Décevant la saison dernière, Pol Lirola n’est pas certain de poursuivre son aventure sur la Canebière, d’autant plus que l’ OM a déjà trouvé son remplaçant avec l’arrivée de Jonathan Clauss.

Relégué sur le banc de touche, le latéral droit espagnol est dorénavant prié de se trouver un nouveau point de chute. Et cela tombe bien, puisque selon les dernières informations du journaliste Ekrem Konur, le Southampton FC est passé à l’offensive pour s’attacher les services de Pol Lirola. Les dirigeants britanniques seraient même déjà renseignés sur sa situation à Marseille. Reste désormais à savoir si Southampton répondra favorablement aux exigences financières de l’OM pour Pol Lirola.

OM Mercato : D’autres mouvements à prévoir à Marseille

En tout cas, l’ancien défenseur de la Fiorentina n’est pas le seul joueur susceptible de quitter l’Olympique de Marseille dans les jours à venir. Pas vraiment désiré du côté de l’OM, Konrad de la Fuente est également annoncé vers un transfert en Angleterre. L’attaquant américain est fortement pressenti pour rejoindre Burnley, en Championship. Cédric Bakambu serait aussi proche de rejoindre le Celta Vigo. La fin du mercato estival s’annonce donc très mouvementée à Marseille.