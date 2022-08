OM Mercato : C'est fait, Marseille va boucler une opération à 15M€ !

Publié par Thomas le 11 août 2022 à 10:14







OM Mercato : Alors qu'Alexis Sanchez s'est officiellement engagé à Marseille, le club olympien va en parallèle acter un transfert important en attaque.

OM Mercato : C’est décidé, Bamba Dieng quitte l’Olympique de Marseille

Le mercato promet d’être encore agité à l’Olympique de Marseille, qui réalise un recrutement très ambitieux depuis l’arrivée d’Igor Tudor. Après être parvenu à enrôler Jonathan Clauss ou encore Jordan Veretout, le club phocéen a frappé un superbe coup sur le marché des transferts en s’attribuant les services de la star chilienne, Alexis Sanchez. Mais si Pablo Longoria se montre actif dans le sens des arrivées, le président marseillais devrait également passer à l’action dans le sens des départs.

Première victime de l’arrivée d’Alexis Sanchez, l’international sénégalais Bamba Dieng, qui ne fera pas long feu dans le sud de la France. Le prodige de 22 ans, bien qu’apprécié par la direction olympienne, va quitter l’ OM ces prochains jours pour s’engager, très probablement, dans un club de Premier League. " Bamba Dieng va partir de l’Olympique de Marseille bientôt. Son prix de vente sera d’environ 15 millions d’euros, plus de deux clubs de Premier League sont intéressés par sa signature en tant que talent actuel et pour le futur ", annonce Fabrizio Romano ce jeudi sur Twitter.

Une décision importante de la part du board phocéen, qui discutait ces derniers jours avec Newcastle, nouveau riche en Angleterre depuis son passage sous pavillon saoudien l’année dernière. Les Magpies semblent à l’heure actuelle les plus avancés dans le dossier et pourraient rapidement boucler l’opération. Un départ qui pourrait empêcher Bamba Dieng d’évoluer au côté de son idole.

OM Mercato : Alexis Sanchez répond à Bamba Dieng

Jeune talent formé au Diambars FC, Bamba Dieng faisait l’éloge en 2020 de la dernière recrue marseillaise, Alexis Sanchez, qui évoluait alors à l'Inter Milan. " J’adore Alexis. Quand j’étais beaucoup plus jeune, je me voyais déjà en lui. J’étais petite de taille comme lui ", déclarait le Sénégalais. Des propos auxquels l’ancien joueur du Barça et d’Arsenal a tenu à répondre mercredi en conférence de presse.

" C’est très beau d’avoir un joueur qui vous admire. Si je le peux, je m’entraînerais avec lui. Je vais essayer de lui parler de mon expérience pour qu’il s’améliore. C’est très important pour le futur du club ", a annoncé Alexis Sanchez. L’histoire est belle pour le natif de Diourbel au Sénégal à moins que ce dernier ne puisse jamais évoluer à ses côtés. Si les deux hommes auront ces prochains jours le temps de se côtoyer dans le vestiaire, pas sûr qu'ils puissent évoluer ensemble dans le onze d’Igor Tudor, tant le départ de Dieng semble imminent.