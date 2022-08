OM Mercato : Marseille prépare un deal inattendu avec l’Inter Milan

Publié par Timothée Jean le 11 août 2022 à 14:17







OM Mercato : Après avoir enregistré l’arrivée d’Alexis Sanchez, l’Olympique de Marseille pourrait conclure un deal intéressant avec l’Inter Milan.

OM Mercato : L’Inter Milan veut récupérer un défenseur de Marseille

Le mercato estival se poursuit du côté de l’Olympique de Marseille, qui prévoit une refonte profonde de son effectif. Après être parvenu à recruter gratuitement Alexis Sanchez en provenance de l’Inter Milan, l’ OM attend désormais des ventes afin de rééquilibrer ses comptes et réduire son imposant effectif. Plusieurs joueurs sont ainsi invités à quitter le navire marseillais dans les prochaines semaines. Si le jeune attaquant sénégalais, Bamba Dieng, se rapproche par exemple de la Premier League, Duje Caleta-Car semble, lui aussi, promis à un départ imminent de Marseille.

À une année de la fin de son contrat expirant en juin 2023 avec l’ OM, le défenseur croate est prié de se trouver une nouvelle porte de sortie. Le président Pablo Longoria s’est même montré catégorique sur le sujet en conférence de presse, en expliquant que « l’OM n'aura aucun joueur en fin de contrat » à l’issue de la saison en cours. Duje Caleta-Car devrait donc être vendu dès cet été. Ses représentants s’attèlent déjà en coulisse pour lui trouver un nouveau point de chute. Mais quelle sera sa future destination ? Si son nom était annoncé en Premier League, c’est finalement du côté de l’Italie que Duje Caleta-Car pourrait poser ses valises. Car selon les informations de Tuttosport, l’Inter Milan s’intéresse de très près à son profil.

OM Mercato : Duje Caleta-Car pour remplacer Milan Skriniar

Le média italien explique que les dirigeants italiens souhaitent le recruter en vue de succéder à Milan Skriniar, dont la vente se précise de plus en plus. Le PSG et Chelsea seraient toujours en négociation afin de boucler son transfert. Un montant de 70 millions d’euros est évoqué pour son départ. Face à cette situation, les Nerazzurri se tourneraient de ce fait vers le défenseur central de l’ OM pour le remplacer. Et cet intérêt milanais ne déplaît pas aux Marseillais.

La direction de l’Olympique de Marseille serait déjà disposée à céder Duje Caleta-Car contre un chèque compris entre 15 et 20 millions d’euros. Un montant abordable si l’Inter Milan parvient à bien vendre Milan Skriniar. Les négociations entre les deux écuries devraient donc s’accélérer dans les jours à venir.