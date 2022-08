AC Ajaccio Mercato : Officiel, un cadre de l'ACA signe à Guingamp !

Publié par Anthony le 11 août 2022 à 16:24







AC Ajaccio Mercato : Tout juste arrivé en Ligue 1, un attaquant phare de l'ACA retourne officiellement en Ligue 2 à l'EA Guingamp.

AC Ajaccio Mercato : Gaëtan Courtet rejoint l'EA Guingamp

Pour son retour en Ligue 1, l'AC Ajaccio n'a pas lésiné sur les moyens dans ce mercato et compte bien se maintenir dans l'élite. Après l'arrivée notamment de Romain Hamouma, Clément Vidal, Thomas Mangani ou encore Fernand Mayembo, le club dit au revoir à l'un de ses précieux joueurs qui a porté le maillot Blanc et Rouge pendant trois saisons. L'En Avant Guingamp vient d'officialiser sur les réseaux l'arrivée de Gaëtan Courtet qui s'engage pour deux saisons plus une en option.

Un renfort offensif avec beaucoup d'expérience qui évolue dans le football français depuis 2010. Le natif de Lorient a débuté sa carrière au Stade de Reims et a connu la promotion du club en Ligue 1 en 2012. Après avoir joué 74 matches dans l'élite, il retourne en Ligue 2 à l'AJ Auxerre en 2015. Une recrue de choix pour un effectif en pleine reconstruction qui compte de nombreux jeunes. Avec 66 buts en championnat, il est actuellement le meilleur buteur en activité dans la division.

AC Ajaccio Mercato : Un autre artisan de l'ACA visé

L'AC Ajaccio pourrait voir un autre de ses joueurs partir cet été. Selon Foot Mercato, Oumar Gonzalez plaît énormément en Bundesliga où l'Eintracht Francfort aurait fait une offre de 4 millions d'euros pour obtenir les services du défenseur. L'ACA a d'ores et déjà accepté la proposition, mais le cadre de l'équipe n'a toujours pas répondu à l'offre et se laisse un temps de réflexion sur la suite de sa carrière. Le Camerounais a participé à 34 matches de Ligue 2 la saison dernière avec le club corse et était titulaire lors de la rencontre face à l'OL dans le cadre de la première journée de Ligue 1.