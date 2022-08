FC Nantes-LOSC : Les compos, une présence inattendue au FCN !

Publié par Nicolas le 11 août 2022 à 17:17







Après son nul contre l'Angers SCO, le FC Nantes accueille le LOSC pour la 2e journée de Ligue 1. Découvrez la compo du FCN contre Lille.

FC Nantes-LOSC : Une présence inattendue dans le groupe du FCN

Après une belle saison ponctuée par une victoire en Coupe de France, le FC Nantes veut confirmer cette saison. Toujours sous la houlette d'Antoine Kombouaré, les Canaris avaient l'occasion de frapper un grand coup devant le PSG lors du Trophée des Champions mais se sont fait corriger par le champion de France (4-0). On attendait donc une réaction le week-end dernier face à l'Angers SCO pour le compte de la 1ère journée de Ligue 1. Le derby de l'Ouest a vu chacun prendre un point (0-0). Le FCN, qui retrouve son public ce vendredi pour la première fois de la saison, est attendu au tournant face à des Lillois très en forme en ce début de saison.

La principale surprise de la composition du FCN se situe au niveau de la présence de Ludovic Blas en tant que titulaire. On pensait que le meneur de jeu nantais ne jouerait pas ce match à cause d'un conflit d'intérêt avec le LOSC, qui convoite fortement le milieu canari. Blas est fortement pressenti pour rejoindre le champion de France 2021 mais rien n'est fait pour le moment. Antoine Kombouaré alignera donc son onze type pour ce match. Le FC Nantes récupère le défenseur titulaire Jean-Charles Castelletto qui a purgé un match de suspension lors de la 1ère journée. Toutes les recrues, à savoir l'international français Moussa Sissoko arrivé de Watford, l'attaquant égyptien Mostafa Mohamed prêté par Galatasaray et son compère Evan Guessand cédé pour la saison par l'OGC Nice, ont joué à Angers SCO. Le FC Nantes devrait donc se présenter en 3-4-1-2.

FC Nantes-LOSC : Une équipe de Lille au complet avant d'aller à Nantes

C'est un LOSC en grande forme qui va se présenter demain au stade de la Beaujoire. Lille ne pouvait pas mieux entamer son nouveau cycle, pour la grande première de son nouvel entraîneur Paulo Fonseca. Les joueurs du successeur de Jocelyn Gourvennec ont obtenu une première victoire avec la manière dans leur antre au stade Pierre-Mauroy. Grâce notamment à un début de rencontre canon, les Dogues ont fait exploser l'AJA (4-1) et ont réussi la meilleure opération de la 1ère journée après le PSG.

Le LOSC disposera d'un effectif quasiment au complet pour affronter le FC Nantes. Le latéral gauche Gabriel Gudmundsson, de retour de suspension, et la recrue Jonas Martin, rétabli d'une blessure, sont dans le groupe. Absence en revanche des offensifs remplaçants Weah, déjà forfait contre Auxerre car suspendu, et Zhegrova, blessés. Les recrues Zedadka, Bayo (Clermont), Diakité (Toulouse), Alexsandro (Chaves) et Cabella (Montpellier) ont connu leur première officielle avec les Dogues lors de la 1ère journée, ce que pourrait connaître ce vendredi le latéral gauche brésilien Ismaily, arrivé en provenance du Shakhtar. Ces nouvelles recrues devraient débuter la rencontre.

Baleba et André seront à la récupération. Paulo Fonseca dispose de ses meilleurs atouts offensifs et devrait les aligner. Ancien coéquipier de Zedadka en Auvergne, Mohamed Bayo court après son premier but avec le LOSC. Il devrait être aligné sur l'aile gauche du 4-2-3-1 concocté par le technicien portugais aux côtés de Rémi Cabella dans l'axe et de Jonathan Bamba sur l'aile droite. Tous tenteront d'alimenter de bons ballons à l'attaquant Jonathan David, qui a inscrit un doublé contre l'AJA, et qui voudra poursuivre sur sa lancée fac au FC Nantes.

Compo probable du FC Nantes :

Gardien : A. Lafont

Défenseurs : J.C Castelletto, Girotto, N. Pallois (C)

Milieux de terrain : M. Coco, Chivirella, L. Blas, M. Sissoko, Q. Merlin

Attaquants : E. Guessand, M. Mohamed

Compo probable du LOSC :

Gardien : L. Jardim

Défenseurs : A. Zedadka, J. Fonte (C), Alexsandro, Ismaily

Milieux de terrain : Baleba, B. André, J. Bamba, R. Cabella, M. Bayo

Attaquant : J. David