PSG Mercato : Un énorme départ se concrétise au Paris SG !

Publié par Timothée Jean le 12 août 2022 à 05:05







PSG Mercato : Relégué sur le banc de touche, Keylor Navas devrait quitter le Paris Saint-Germain cet été. Naples s’est exprimé sur ce dossier.

PSG Mercato : Naples privilégie la piste Keylor Navas

Dès son arrivée en remplacement de Mauricio Pochettino, Christophe Galtier a effectué des choix forts au Paris Saint-Germain. Le nouvel entraîneur du PSG a notamment établi une hiérarchie au poste de gardien de but. Le technicien de 55 ans a ainsi confirmé Gianluigi Donnarumma au poste de numéro 1, au détriment de Keylor Navas. Un choix fort difficile à encaisser pour l’ancien gardien de but du Real Madrid. Le portier costaricien, ne souhaitant pas passer le plus clair de son temps sur le banc de touche à quelques mois de la Coupe du Monde au Qatar, pourrait alors chercher plus de temps de jeu sous d’autres cieux. Et en cas de départ, il n’aura pas de mal à trouver un nouveau point de chute.

Les dirigeants de Naples se seraient déjà positionnés pour l’accueillir. Interrogé sur le sujet, le vice-président napolitain, Edoardo de Laurentiis, a indiqué que l’ancien Madrilène serait la recrue idéale pour son équipe. « Tout le monde sait à quel point Keylor Navas est bon, c'est un gardien solide qui a beaucoup gagné dans sa carrière. Nous avons Meret et Sirigu en ce moment, ce sont nos gardiens. Nous verrons ce qui se passera, mais nous voulons compléter l'équipe avec d'autres signatures », a-t-il déclaré dans une interview accordée au média Teletica.

PSG Mercato : Keylor Navas n’est pas insensible au charme napolitain

Le dirigeant italien a ainsi confirmé que le SSC Naples recherche bien un nouveau gardien de but après le départ de David Ospina. Malgré la présence d'Alex Meret et la récente signature d'un autre ancien du PSG en la personne de Salvartore Sirigu, les dirigeants napolitains seraient ravis de recruter de Keylor Navas. Selon plusieurs sources italiennes, des négociations entre les deux écuries seraient déjà en cours en vue de trouver un terrain d’entente. D’autant plus que le portier de 35 ans ne serait pas insensible à l’idée de retrouver une place de titulaire à Serie A.

S’il n’avait pas prévu de quitter le PSG malgré son statut de doublure de Gianluigi Donnarumma, l’intérêt du Naples aurait donc rabattu les cartes dans ce dossier. Après trois saisons passées à Paris, Keylor Navas semble à présent enclin à changer d’air. Reste à savoir dans quelles conditions le Paris SG acceptera de laisser partir son gardien de but, dont le bail expire en 2024.