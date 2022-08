Barça Mercato : Une terrible nouvelle frappe le FC Barcelone !

Publié par Nicolas le 12 août 2022 à 12:03







Barça Mercato : Après un recrutement XXL, le FC Barcelone est très ambitieux cette saison. Toutefois, aucune recrue n'est qualifiée pour le moment.

Barça Mercato : Les recrues non qualifiées avec le FC Barcelone

Tous les observateurs du football s'accordent à dire que le mercato du Barça est d'un niveau XXL pour le moment. Les arrivées de Franck Kessié, Andreas Christensen, Robert Lewandowski, Rafinha et Jules Koundé en sont la preuve. Et il faut ajouter à cela la prolongation d'Ousmane Dembélé jusqu'en juin 2024. Tous les voyants sont censés être au vert, et pourtant c'est loin d'être le cas. En effet, à l'heure actuelle, le club catalan ne pourra pas aligner une seule recrue demain soir pour le compte de la premiere journée de Liga contre le Real Valladolid.

Selon les dernières informations de la Cadena COPE, le FC Barcelone rencontrerait un problème de dernière minute dans l'activation de son nouveau levier économique, la quatrième palanca, qui prévoit la vente de 24,5% des droits d'exploitation du Barça Studios, censé rapporter 100 millions d'euros au club. L'officialisation de ce nouveau levier était attendu ce jeudi, mais il n'en a rien été, et la vente des droits d'exploitation a été repoussée. De ce fait, les recrues ne peuvent être enregistrées pour le moment et Xavi ne pourra vraisemblablement pas compter sur elles pour le coup d'envoi de la Liga face au Real Valladolid au Camp Nou samedi soir.

Barça Mercato : Le FC Barcelone n'a envoyé aucun document à la Liga

Selon le quotidien catalan Mundo Deportivo, la Liga n'a toujours pas reçu l'ensemble de la documention officielle de ce quatrième levier économique. La probabilité qu'elle reçoive ces documents étant mince, le Barça entamera la Liga sans ses recrues. Le quotidien catalan parle « d’une course contre la montre ». Il y a notamment le problème des deux premières recrues du club, Franck Kessié et Andreas Christensen, qui sont arrivés libres mais qui n'ont toujours pas de contrat homologué. Selon les informations d'ESPN, les deux joueurs possèderaient une clause leur permettant de quitter les Blaugranas si le club n'arrive pas à les inscrire d'ici le début du championnat espagnol. ESPN indique que les parties concernées n'envisagent pas ce scénario pour le moment mais cela met une pression supplémentaire sur les épaules du président du Barça, Joan Laporta.

Même si la documentation était envoyée aujourd'hui en temps et en heure, la Liga va prendre son temps pour analyser tous les documents reçus. Mundo Deportivo précise que le président de la Liga, Javier Tebas, a déjà annoncé aux dirigeants du Barça qu'il faudrait attendre la 2e journée de championnat pour pouvoir enregistrer les nouvelles recrues. À moins qu'une grosse vente ne soit actée d'ici demain soir.