AS Monaco Mercato : L'ASM officialise la signature d'un défenseur !

Publié par Anthony le 12 août 2022 à 12:57







AS Monaco Mercato : Après avoir recruté Malang Sarr en provenance de Chelsea, le club a officialisé ce vendredi la prolongation d'un défenseur.

AS Monaco Mercato : Caio Henrique prolonge à l'ASM

Alors que le club s'est fait éliminé de la Ligue des Champions mardi après avoir perdu face au PSV Eindhoven, le club vient d'officialiser ce vendredi la prolongation d'un défenseur. Présent au club depuis 2020, Caio Henrique prolonge son bail de deux ans, soit jusqu'en 2027. Le latéral gauche dispute actuellement sa troisième saison sous les couleurs rouge et blanche où il s'est vite imposé comme un joueur important du club. " Depuis son arrivée au Club, Caio affiche un état d’esprit exemplaire. Sa mentalité et ses qualités de joueur en ont fait un joueur important de notre effectif. Son travail lui a permis de progresser au quotidien et de développer son profil. Nous sommes ravis qu’il s’inscrive dans la durée avec l’AS Monaco ! " a déclaré Paul Mitchell, directeur sportif de l'AS Monaco.

Arrivée en provenance de l'Atlético Madrid, il est auteur de deux saisons très abouties au sein de la Principauté. Il est l'un des joueurs les plus utilisés de l'effectif monégasque la saison dernière avec 49 matches toutes compétitions confondues où il inscrit 13 buts et délivré 9 passes décisives. C'est un atout majeur dans les compétitions européennes, auteur de 8 buts en Europa League lors de la précédente édition. Il contribue grandement au deuxième podium consécutif décroché par Monaco.

" Prolonger à l’AS Monaco et poursuivre mon parcours au sein du Club est une grande joie pour moi. Depuis mon arrivée, j’ai eu la possibilité de m’exprimer et de développer mes qualités. Je suis heureux de pouvoir continuer à le faire et de m’inscrire dans la durée avec l’AS Monaco, au sein de ce groupe magnifique, et dans un club plein d’ambitions. "

AS Monaco Mercato : Caio Henrique en concurrence avec Malang Sarr

Caio Henrique va devoir se remettre du Covid s'il veut reprendre sa place de titulaire sur le flanc gauche. En concurrence avec Ismail Jakobs, il va aussi faire face à Malang Sarr, la nouvelle recrue de l'ASM, arrivée en provenance de Chelsea. Bien qu'il soit un défenseur central, il pourra être utilisé sur le côté gauche dans une défense à quatre, schéma préférentiel de Philippe Clement. Pour l'heure, Caio Henrique demeure toujours le choix numéro 1 dans ce poste où il peut aussi évoluer en piston sur son côté gauche.