LOSC Mercato : Un talent français en attaque opte pour Lille

Publié par Thomas G. le 12 août 2022 à 15:51







LOSC Mercato : Habitué à recruter de jeunes pépites, Lille va enrôler un ailier français très prometteur qui était courtisé sur le marché.

LOSC Mercato : Une pépite de Ligue 2 veut s'engager à Lille

Le LOSC a été l’un des clubs les plus actifs du championnat de France cet été. Les Dogues ont recruté six nouveaux renforts et dans le même temps cinq joueurs ont été vendus. Les Lillois ont entamé un nouveau cycle de leur projet avec une refonte de l’effectif. Renato Sanches, Amadou Onana et Sven Botman sont partis pour laisser la place à Jonas Martin, Rémy Cabella et Alexsandro. Les Dogues sont en discussions avancées avec le FC Nantes pour le transfert de Ludovic Blas.

En parallèle de ce dossier prioritaire, les Dogues ont convaincu un espoir français de s’engager à Lille. Selon L’Équipe, Alan Viriginius a choisi de s’engager avec le LOSC cet été, malgré des offres de l’OGC Nice, le FC Lorient ou encore Newcastle. Les Dogues ont donc réussi à convaincre le jeune attaquant du FC Sochaux au détriment de leurs concurrents. Un gros coup réalisé par la cellule de recrutement lilloise qui a une nouvelle fois déniché une pépite. L’espoir de 19 ans s’était révélé au grand jour au début de l’été après un Euro U19 de haut niveau avec l’Équipe de France. Les négociations entre le LOSC et le FC Sochaux devraient rapidement débuter par un transfert qui pourrait avoisiner les 4 millions d’euros.

LOSC Mercato : Lille veut continuer son mercato pour faire une grande saison

Lille veut poursuivre ses emplettes sur le mercato pour bâtir une équipe compétitive qui sera capable de jouer l’Europe. Séduit par les hautes ambitions du LOSC, Ludovic Blas souhaite rejoindre Lille. Les Dogues doivent désormais trouver un accord avec le FC Nantes pour engager un nouveau joyau. Le mercato de Lille a porté ses fruits dès l'entame du championnat. Les Dogues ont entamé cette nouvelle saison par une victoire 4-1 au Stade Pierre Mauroy face à l’AJ Auxerre. Des débuts rêvés pour les hommes de Paulo Fonseca qui pointent à la deuxième place du classement de Ligue 1.