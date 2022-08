Juventus Mercato : Officiel, un milieu international signe à la Juve

Publié par Nicolas le 12 août 2022 à 17:48







Juventus Mercato : Après plusieurs semaines de négociations, un milieu gauche de grand talent vient de signer à la Juve en provenance de la Bundesliga.

Juventus Mercato : C'est fait, Filip Kostic signe à la Juve

C’était un transfert très attendu, et c’est désormais officiel ! Alors qu’il était encore sous contrat jusqu'en juin 2023 avec l'Eintracht Francfort, Filip Kostic (29 ans) a signé un contrat de 4 ans avec la Juventus. Il est donc engagé avec le club du Piémont jusqu’en juin 2026. Après avoir trouvé un accord avec la formation allemande à hauteur de 18 millions d’euros, la Juventus a annoncé la nouvelle, ce vendredi. Le milieu gauche international serbe de 29 ans (48 sélections/3 buts), qui a passé sa visite médicale avec succès, s'offre donc un nouveau challenge en Serie A.

Juventus Mercato : Les réactions de l'Eintracht Francfort et de la Juve

C’est une page qui se tourne pour l’Eintracht Francfort. Le joueur serbe était arrivé en 2019 et a remporté l’Europa League avec le club allemand en mai dernier. L’Eintracht a publié un communiqué pour officialiser le départ de son milieu gauche. « L’Eintracht Francfort et la Juventus Football Club ont conclu un accord sur un transfert immédiat de Filip Kostic. Le contrat du milieu de terrain sur le Main aurait expiré à la fin de la saison 2022/23. Le joueur de 29 ans quitte la Hesse après presque quatre ans avec l’Aigle sur la poitrine, après avoir d’abord été prêté par le Hamburger SV en 2018 et avoir déménagé à Francfort en 2019. Depuis lors, Kostic a contribué à 33 buts et 64 passes décisives en 172 apparitions toutes compétitions confondues », précise le communiqué du club allemand.

De son côté, la Juventus affiche son enthousiasme vis-à-vis de l’arrivée de l’ailier serbe et décrit en détail le profil de sa nouvelle recrue. « Un joueur de talent, de physique et de course, capable de varier sur toute la gamme. Naturellement gaucher, il préfère l'aile gauche mais au fil des années, il a montré qu'il pouvait jouer dans tous les domaines du terrain, avoir une capacité particulière dans la phase offensive et, si nécessaire, être un passeur. Vous venez de lire la carte d'identité footballistique de Filip Kostić, champion de Serbie né en 1992, aujourd'hui joueur de la Juventus, avec qui il s'associe jusqu'en 2026. » Une excellente recrue pour la Vieille Dame qui espère retrouver les sommets après deux saisons moyennes ponctuées par une 4e place en Serie A.