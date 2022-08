Juventus Mercato : Un crack au milieu s'apprête à signer à la Juve !

Publié par Nicolas le 09 août 2022 à 14:18

Juventus Mercato : Après quelques jours de négociations, la Juve est sur le point de faire signer un milieu gauche talentueux.

Juventus Mercato : Filip Kostic va signer à la Juve

Selon les informations du journaliste Fabrizio Romano, Filip Kostic va signer cette semaine à la Juventus. L'actuel club de Kostic, l'Eintracht Francfort, a confirmé que le joueur ne voyagerait pas avec ses coéquipiers à Helsinki en vue de la Supercoupe d'Europe qui opposera l'Eintracht au Real Madrid. Un autre journaliste bien renseigné sur le dossier, Florian Plettenberg de Sky Sports, affirme que le joueur et la Juve sont d'accord depuis le mois de juin et que les deux clubs sont parvenus à un accord pour un transfert estimé entre 17 et 18 millions d'euros. Il s'agit pour la Juventus d'un superbe renfort offensif qui a montré beaucoup de régularité dans ses performances depuis plusieurs saisons.

International serbe de 29 ans (48 sélections, 3 buts), Filip Kostic sort d'une belle saison 2021-2022 ponctuée par un titre obtenu en Europa League en mai dernier face aux Glasgow Rangers. Durant la campagne de Ligue Europa, il a disputé 12 matches, inscrit 3 buts, et délivré 6 passes décisives. En Bundesliga, il a inscrit 4 buts et délivré 9 passes décisives en 31 matches.

Juventus Mercato : Adrien Rabiot se dirige vers Manchester United

En marge de la future arrivée de Filip Kostic, le départ d'Adrien Rabiot vers Manchester United se précise. Le journaliste Fabrizio Romano a confirmé l'information donnée par Julien Laurens de RMC Sport, qui affirmait que le milieu de terrain français de la Juve s'était entretenu au téléphone lundi avec l'entraîneur de Man United, Erik ten Hag.

Fabrizio Romano précise que cet appel n'était que la première étape afin d'ouvrir des discussions avec Véronique Rabiot, maman et agent d'Adrien Rabiot, sur les termes d'un futur contrat. En parallèle, les dirigeants de la Juve et de Man United doivent poursuivre les discussions aujourd'hui à propos du montant du transfert de l'international français, sous contrat avec la Vieille Dame jusqu'en juin 2023. Annoncé avec insistance chez les Red Devils depuis quelques jours, Adrien Rabiot va, selon toute vraisemblance, découvrir la Premier League avec Manchester cette saison.