LOSC Mercato : Valence s'attaque à un attaquant de Lille

Publié par Anthony le 13 août 2022 à 01:25







LOSC Mercato : À la recherche d'un ou deux milieux de terrain, Lille pourrait se voir chiper un attaquant par un club de Liga.

LOSC Mercato : Timothy Weah courtisé par Valence

Lille recherche activement un renfort dans l'entrejeu. Le club nordiste devrait recruter à l'issue du match contre le FC Nantes, Ludovic Blas. Après avoir été dépouillé de son milieu de terrain avec le départ de Renato Sanches et Amadou Onana, un autre joueur pourrait quitter le LOSC, cette fois en attaque. En effet, Timothy Weah intéresse Valence, qui recherche activement un attaquant suite au départ de Gonçalo Guedes à Wolverhampton. Gennaro Gattuso, l'entraîneur du club espagnol, doit faire face à un budget limité avec le fair-play financier.

Pour cela, Valence a proposé à Lille une offre de prêt assortie d'une option d'achat pour l'attaquant américain. Une bonne proposition pour Timothy Weah qui pourrait évoluer en titulaire plus souvent. Avec l'arrivée de Mohamed Bayo et la concurrence de Jonathan David et Jonathan Bamba, l'avant-centre pourrait perdre du temps de jeu. L'international américain (24 sélections) a disputé 35 matches toutes compétitions confondues la saison dernière avec les Dogues. Le LOSC est réticent à l'idée de vendre son joueur et pourrait se montrer intransigeant dans les négociations, assure L'Équipe.

LOSC Mercato : Lille veut désormais recruter

Avec les nombreuses ventes du LOSC, le club espère pouvoir recruter dans ce mercato. Les Dogues devraient recruter un grand espoir du football français en s'octroyant les services d'Alan Viriginius en provenance du FC Sochaux. L'international français U19 (15 sélections) a choisi les Dogues pour continuer sa carrière. L'attaquant pourrait venir prendre le poste de Timothy Weah si ce dernier venait à partir. Enfin, le club veut toujours recruter des milieux de terrains et serait aussi dans la course pour Mady Camara avec l' OM et le Stade Rennais. Lille, qui a très bien commencé sa saison en s'imposant 4-1 face à l'AJ Auxerre, rencontre le FC Nantes ce soir au Stade de la Beaujoire.