Barça Mercato : Barcelone proche d'un accord avec Man United

Publié par Thomas G. le 12 août 2022 à 18:33







Barça Mercato : Soulagé par la mise en place du quatrième levier économique, le FC Barcelone pourrait également vendre un défenseur international.

Barça Mercato : Une nouvelle vente se précise pour les Blaugranas

Le FC Barcelone a officialisé aujourd'hui le quatrième levier économique mis en place pour améliorer la situation financière du club. Le Barça a cédé 24,5 % des Barça Studios contre un chèque de 100 millions d’euros. Cet accord va permettre aux Blaugrans de pouvoir inscrire les nouvelles recrues auprès de la Liga. En parallèle du nouveau levier économique, le Barça négocie également la vente de l’une de ses pépites.

Selon Sport, le FC Barcelone et Man United sont en discussions concernant un éventuel transfert de Sergiño Dest. L’international américain de 21 ans intéresse fortement Erik ten Hag qui ne compte pas sur Diogo Dalot. Les Mancuniens auraient proposé un échange entre l’international portugais et Sergiño Dest. Cette offre aurait été refusée par le Barça qui réclame 20 millions d’euros pour laisser partir le défenseur de 21 ans. Le FC Barcelone ne retiendra pas Dest, qui a été placé sur la liste des transferts. Le principal concerné souhaiterait également partir pour être en forme avant la Coupe du Monde. Sergiño Dest n’as pas apprécié sa rétrogradation dans la hiérarchie des latéraux droits. L'ancien prodige de l'Ajax est désormais derrière Ronald Araujo et Sergi Roberto qui ne sont pas des arrières droit de métier.

Barça Mercato : Sergiño Dest pourrait rebondir à Manchester United

Selon la presse espagnole, Manchester United et le Barça pourraient rapidement trouver un accord pour le transfert de Sergiño Dest. Les problèmes économiques du FC Barcelone pourraient faciliter le départ du natif d’Almere vers la Premier League. L’international américain aurait la possibilité de relancer sa jeune carrière après une expérience mitigée en Catalogne.

Chelsea pourrait également s’immiscer dans le dossier pour faire capoter les négociations avec Manchester United. Malgré une dernière saison en demi-teinte, Sergino Dest ne manque pas de courtisans. À 21 ans, le défenseur formé à l’Ajax est toujours considéré comme un futur grand latéral droit.