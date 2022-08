OM Mercato : Les nouvelles exigences d’ Igor Tudor à Marseille !

Publié par Timothée Jean le 13 août 2022 à 05:33







OM Mercato : Présent en conférence de presse, Igor Tudor a envoyé un message fort à sa direction. Le Croate attend des renforts supplémentaires.

OM Mercato : Igor Tudor attend quatre nouvelles recrues à Marseille

Le mercato estival de l’Olympique de Marseille est encore loin d'être terminé. Igor Tudor l’a lui-même confirmé en conférence de presse, ce vendredi. Après avoir enregistré l’arrivée de neuf nouvelles recrues, l’entraîneur phocéen n’est pas encore rassasié. Il souhaite attirer quatre renforts supplémentaires afin de compléter son effectif cette saison. « Il faut quatre joueurs, trois c'est trop juste », a-t-il indiqué dans des propos rapportés par RMC Sport.

Igor Tudor a ainsi des demandes bien précises concernant la fin du mercato estival de l’ OM. Le technicien croate souhaite surtout recruter des éléments qui correspondent parfaitement à son style de jeu et qui comprennent sa philosophie de jeu. Un message bien compris par sa direction. Puisque Pablo Longoria et son équipe s’activent déjà en coulisse pour attirer de nouvelles recrues de qualité. Mais la formation olympienne devra vendre avant de recruter. C’est dans cette optique que l’ OM vient de se séparer de Pol Lirola.

OM Mercato : Igor Tudor a déjà trouvé le successeur de Pol Lirola

Le latéral droit espagnol est en effet retourné en Espagne. Formé à l'Espanyol Barcelone, l’ancien défenseur de la Fiorentina s’est officiellement engagé avec Elche, sous la forme d’un prêt. L’Olympique de Marseille a officialisé la nouvelle, sans donner plus de détails. Le départ de Pol Lirola laisse donc un vide qu’il faudra rapidement combler. Igor Tudor a d’ailleurs été très clair sur ce point. L’entraîneur marseillais souhaite concrétiser la venue d’un nouveau piston droit afin de le remplacer. Et après moult recherches, l’ OM aurait déjà trouvé son successeur.

Selon les informations confirmées par L’Équipe, les dirigeants marseillais ont entamé les négociations avec Manchester City afin de recruter Issa Kaboré sous forme de prêt avec une option d'achat non obligatoire, s’élevant à 10 M€. Les premiers contacts entre les deux écuries remontent à début juillet et ils se sont multipliés ces derniers jours. Un accord pourrait même être pour son prêt dès ce week-end. L’ OM est ainsi proche de boucler sa dixième recrue estivale et d’autres renforts devraient suivre.