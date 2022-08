PSG Mercato : Prolongation Messi, une grande nouvelle tombe à Paris

Publié par JEAN-LUC D le 13 août 2022 à 11:04







PSG Mercato : Alors que le Barça veut le rapatrier l’été prochain, l’avenir de Lionel Messi pourrait continuer à s’écrire au Paris Saint-Germain.

PSG Mercato : Lionel Messi vers une prolongation jusqu’en 2024 ?

Malgré une première saison en demi-teinte, Lionel Messi a convaincu les dirigeants du Paris Saint-Germain de continuer à lui accorder leur confiance. Lié au club de la capitale jusqu’en juin prochain, l’attaquant de 35 ans pourrait ainsi poursuivre son aventure en Ligue 1 au-delà de cette saison. En effet, d’après les informations du journal L’Équipe de ce samedi, Nasser Al-Khelaïfi et les siens entameront bientôt des discussions pour le renouvellement des baux de Lionel Messi, mais également de Marco Verratti et de Marquinhos, à l’issue du mercato estival. Le quotidien sportif explique notamment que si Messi dispose bien d'une option de prolongation d'un an dans son contrat signé lors de son arrivée l’été passé, le Champion de France en titre souhaiterait discuter d'un nouveau contrat, dont les contours ne sont pas encore connus.

« Comme Verratti et Marquinhos, le cas de Messi, en fin de contrat en 2023, va arriver assez vite. Paris a montré des signes positifs ces dernières semaines pour discuter d’un nouveau contrat alors qu’une option d’un an est activable et les deux parties sont d’accord », indique le média francilien. Et l’international argentin se montrerait ouvert à une possible prolongation, même s’il faudra encore patienter dans ce dossier.

PSG Mercato : Lionel Messi fait reporter sa décision après le Mondial

Libre le 30 juin prochain, Lionel Messi fait déjà l’objet d’une drague de la part de son ancien club. Joan Laporta et les dirigeants barcelonais aimeraient rapatrier leur ancien capitaine afin de lui permettre une sortie plus glorieuse que ce qui s’est passé l’été dernier. Toutefois, la Pulga ne serait pas particulièrement emballée à l’idée de revoir le président Joan Laporta, qui a été à l’origine de son départ. Le Paris SG pourrait donc en profiter pour le convaincre de renouveler son engagement jusqu’en juin 2024.

« Ces dernières semaines, plusieurs rumeurs ont également annoncé un souhait du FC Barcelone de faire revenir la star la saison prochaine. Des bruits vite balayés par son entourage. ‘Il n’y a eu aucun contact avec le FC Barcelone ou Laporta depuis le départ de Leo, nous a-t-on assuré. Ceux qui disent le contraire sont des menteurs », rapporte L’Équipe.

Lionel Messi pourrait donc prolonger son contrat avec les Rouge et Bleu. Mais le meilleur joueur de l’histoire des Blaugranas se laisse le temps de la réflexion et la décision devrait être connue après la Coupe du Monde 2022 au Qatar.