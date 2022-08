PSG Mercato : C’est fait, Campos proche d’un coup double retentissant

Publié par JEAN-LUC D le 13 août 2022 à 19:09







PSG Mercato : Le marché des transferts bat son plein au Paris Saint-Germain. Luis Campos serait sur le point de finaliser un double coup retentissant.

PSG Mercato : Accord entre Keylor Navas et le Napoli

Ne comptant pas évoluer dans la peau d’une doublure derrière Gianluigi Donnarumma, Keylor Navas serait sur le point de quitter les rangs du Paris Saint-Germain. D’après les informations relayées ce samedi par le quotidien L’Équipe, le gardien de but costaricain aurait accepté de rejoindre le SSC Naples. Le club italien devrait désormais se mettre d'accord avec les dirigeants du PSG pour finaliser le transfert de l’ancien portier du Real Madrid.

Alors que les deux clubs négocient depuis plusieurs jours pour le milieu de terrain espagnol, Fabian Ruiz, un échange pourrait être envisagé, tout comme un prêt avec option d'achat pour Keylor Navas. Le portier de 35 ans deviendrait ainsi numéro 1 devant Salvatore Sirigu à Naples. Dans la capitale, Sergio Rico, pourtant annoncé sur le départ cet été, deviendrait finalement le gardien numéro 2 au sein de l’équipe de Christophe Galtier. Luis Campos devrait également avancer sur l’une de ses priorités au milieu de terrain.

PSG Mercato : Fabian Ruiz en route pour le Paris SG

Vendredi, le journaliste Fabrizio Romano a confirmé que Fabian Ruiz a déjà trouvé un accord avec le Paris Saint-Germain. Une tendance confirmée par le portail Foot Mercato, qui indique que le SSC Naples n’attendait que le « OK » de Keylor Navas pour laisser filer son joueur de 26 ans. Le club italien souhaiterait également que le PSG prenne à son compte la moitié du salaire de Navas durant le prêt. Les Azzurri sont passés de 28 à 25 millions bonus compris. Ces variables ne devraient d’ailleurs pas concerner une qualification européenne du Paris SG, mais les matchs joués par le milieu.

« Mais de l’autre côté, les dirigeants italiens attendent un effort des Parisiens. Le PSG devra faire un compromis quant au dossier du gardien de but Keylor Navas. Le président du Napoli souhaiterait que le club de la capitale prenne en charge 50% du salaire annuel de l’international costaricien sur son prêt. Des discussions auront encore lieu demain », assure L’Équipe. Avec l’accord entre Keylor et le Napoli, Fabian Ruiz devrait débarquer à Paris dans les prochains pour passer sa visite médicale et signer son contrat de cinq ans.

Affaire à suivre…