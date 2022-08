OL Mercato: C’est bouclé ! Lyon ne lâchera pas son joyau français

Publié par Henri le 15 août 2022 à 02:01







OL Mercato : Réputée pour la qualité de sa formation, l'Olympique Lyonnais aurait décidé de prolonger l'un de ses jeunes pensionnaires.

OL Mercato: l'Olympique Lyonnais ambitieux

Troisième budget de Ligue 1 avec 250 Millions d'euros, largement derrière le Paris Saint-Germain et ses 700 millions d'euros, qui écrasent toute concurrence en France, l'Olympique Lyonnais nourrit de grosses ambitions et espère renouer avec son passé glorieux. La formation rhodanienne envisage jouer les premiers rôles dans l'hexagone durant cet exercice pour retrouver la plus prestigieuse compétition européenne des clubs, la Ligue des champions la saison prochaine (2023-2024).

L'OL a enregistré entre autres les arrivées de deux de ces anciens cadres : Alexandre Lacazette et Corentin Tolisso. Les deux joueurs qui ont quitté l'OL il y a 5 ans respectivement pour Arsenal et le Bayern Munich ont effectué leur retour au bord du Rhône cet été dans le cadre d'un transfert libre et gratuit.

À celà s'ajoute la prolongation d'Anthony Lopez et les arrivées d'autres recrues. Malgré ces différentes opérations, la direction du club rhodanien est sur le point de prolonger l'une de ses pépites offensives, Rayan Cherki.

OL Mercato : Rayan Cherki proche d'un prêt ?

Sous contrat jusqu'en juin 2023 avec l'Olympique Lyonnais, Rayan Cherki aurait trouvé un accord avec son club pour prolonger son bail. Le jeune ailier de 18 ans était rentré en discussion depuis quelques mois avec le club présidé par Jean Michel Aulas pour une prolongation de son bail.

Ce projet est désormais en passe d'être réalisé si on s'en tient aux dernières révélations du Progrès. Si cette éventuelle prolongation de contrat du natif de Lyon venait à être officialisée, Rayan Cherki ne devrait pas pour autant postuler à une place de titulaire dans ce bastion offensif pléthorique de l'OL. Néanmoins, le talentueux ailier qui fêtera ses 19 ans mercredi devrait poursuivre son apprentissage avec l'Olympique Lyonnais.