OGC Nice Mercato : C'est fait, Chelsea acte un vilain tour au Gym

OGC Nice Mercato : Alors que le Gym avait fait une offre pour la pépite Cesare Casadei, le club vient une nouvelle fois se faire doubler dans ce mercato.

Désireux de renforcer son entrejeu cet été, l'OGC Nice avait jeté son dévolu sur Cesare Casadei, jeune joueur de l'Inter Milan. Le Gym avait fait une offre de prêt payant de 4 millions d'euros avec une option d'achat de 15 millions d'euros pour la pépite italienne. Mais les Aiglons se sont une nouvelle fois fait doubler dans ce mercato suite à une nouvelle offensive de Chelsea. En effet, le club londonien était intéressé depuis longtemps par le milieu de terrain et vient de boucler sa venue après une offensive de dernière minute.

Selon l'indsider Fabrizio Romano, Chelsea vient de dégainer une offre de 15 millions d'euros plus 5 millions d'euros bonus pour recruter le jeune de l'Inter Milan. Le club italien aurait accepté la proposition laissant celle du Gym de côté. Un accord encore les Blues et Casadei est convenu et il devrait passer sa visite médicale dans la semaine avant de signer un contrat d'une durée de 6 ans. L'OGC Nice vient de nouveau perdre une de ses pistes chaudes de l'été.

OGC Nice Mercato : Le Gym enchaîne les échecs

Alors que le club semblait enchaîner les recrues au début du mois d'août en officialisant Alexis Beka Beka, Rare Ilie ou encore Aaron Ramsey, les Aiglons ratent encore un dossier. Cesare Casadei vient s'ajouter aux échecs d'Alassane Pléa, Alex Telles et Marcus Thuram. Mais ce n'est pas encore fini, Foot Mercato a indiqué ce mardi, qu'Edinson Cavani vient de refuser une nouvelle approche du Gym, préférant rejoindre son ancien coach du PSG, Unai Emery à Villarreal. La piste de Francis Amazu se complique également et l'offre de 20 millions d'euros pour Mykhaylo Mudryk n'a toujours pas été acceptée par son club.