OM Mercato : Une destination surprise pour Jordan Amavi !

Publié par Timothée Jean le 16 août 2022 à 21:30







OM Mercato : Invité à quitter Marseille cet été, Jordan Amavi a une nouvelle porte de sortie qui se présente à lui. Mais rien n’est acquis pour son transfert.

OM Mercato : Jordan Amavi se rapproche de la Croatie

La fin du mercato estival s’annonce très mouvementée du côté de l’Olympique de Marseille. Le club phocéen est déjà parvenu à signer neuf recrues et s’apprête à accueillir un renfort supplémentaire en défense, avec l’arrivée imminente d’Issa Kaboré en provenance de Manchester City. En revanche, la direction de l’ OM peine à se débarrasser de certains indésirables. Et parmi eux, le nom de Jordan Amavi est régulièrement évoqué. Le défenseur français, prêté la saison dernière à l’OGC Nice, ne rentre plus de sa direction. Et l’arrivée du nouvel entraîneur Igor Tudor n’a pas amélioré. Pire, après son accrochage avec le coach marseillais, Jordan Amavi est écarté du groupe phocéen.

À l’instar de Kevin Strootman ou encore Duje Caleta-Car, l’ancien Niçois est prié de se trouver un nouveau point de chute avant la fermeture du mercato. Ces dernières semaines, l’ancien joueur d’Aston Villa était annoncé vers un retour en Premier League, où plusieurs clubs s’activeraient en coulisse pour sa signature. Mais finalement, c'est en Croatie qu'il pourrait rebondir. Car selon les informations divulguées par Sport Index, le Dinamo Zagreb a jeté son dévolu sur Jordan Amavi. Le club croate aurait fait de lui une cible de choix pour renforcer son couloir gauche.

OM Mercato : La LDC décisive dans le dossier Jordan Amavi

En quête d’un renfort défensif, le Dinamo Zagreb devrait rapidement entamer des négociations avec l'Olympique de Marseille pour enrôler le natif de Toulon. Mais un obstacle freine cette opération. La source explique que le club croate attend d’obtenir sa qualification pour les phases finales de la Ligue des Champions (LDC) avant de passer à l’offensive dans ce dossier.

Le Dinamo Zagreb affronte en barrage le FK Bodo/Glim ce mardi soir, avant le match retour prévu dans une semaine en Croatie. En cas de qualification, les Croates auront sans doute un argument de poids dans ce dossier. De son côté, Jordan Amavi, devenu indésirable à l’ OM, ne ferme aucune porte pour son avenir.