FC Lorient Mercato : Officiel, un joueur de Monaco rejoint les Merlus

Publié par Anthony le 17 août 2022 à 11:19





FC Lorient Mercato : En attendant l'arrivée de Bamba Dieng, un défenseur rejoint officiellement les Merlus sous forme de prêt pour l'année à venir.

FC Lorient Mercato : Chrislain Matsima rejoint le FCL

Alors que Malang Sarr vient de rejoindre l'AS Monaco, un autre défenseur du club s'est vu laissé de côté face à la rude concurrence au sein de la Principauté. Afin de pouvoir avoir du temps de jeu, Chrislain Matsima vient d'être prêté au FC Lorient. Les Merlus étaient à la recherche d'un renfort défensif et ont profité de l'arrivée du nouveau défenseur de l'ASM pour faire leurs courses. Le natif de Colombes rejoint le FCL sous forme de prêt avec une option d'achat de 10 millions d'euros.

Formé à Monaco, Chrislain Matsima est sous contrat jusqu'en 2025 avec le club du Rocher avec qui il a foulé les pelouses de Ligue 1 à 16 reprises. Avec l'ASM, le joueur de 20 ans a participé à trois rencontres d'Europa League faisant de lui une recrue avec de l'expérience au niveau européen. Il est devenu international chez les U16 avant de connaître toutes les sélections jusqu'à devenir un joueur phare des U20.

" Je suis très satisfait de ce prêt au FC Lorient, un club qui s’installe de nouveau parmi l’élite du football français. J’ai côtoyé la Ligue 1 avec l’AS Monaco et j’espère cette saison gagner du temps de jeu auprès de ma nouvelle formation et de mes nouveaux coéquipiers. Je ferai mon maximum pour avoir leur confiance et montrer toutes mes qualités et ainsi poursuivre ma progression au plus haut niveau ", a déclaré la nouvelle recrue lorientaise.

FC Lorient Mercato : Les Merlus attendent Bamba Dieng

Le FCL veut réaliser un gros coup dans ce mercato en recrutant Bamba Dieng à l' OM. Les représentants du joueur étaient à Lorient mardi pour tenter de finaliser l'accord entre les deux parties. Malgré la menace de l'OGC Nice dans ce dossier, l'attaquant sénégalais aurait fait savoir à ses proches ses envies de rallier la Bretagne cette saison. Le Gym serait prêt à dégainer une offre de 10 millions d'euros mais Lorient reste pour l'heure serein quant au bon déroulé de l'opération.