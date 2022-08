OM Mercato : Jordan Amavi contrarie les plans de Marseille !

Publié par Timothée Jean le 18 août 2022 à 05:33





OM Mercato : Poussé vers la sortie du côté de Marseille, Jordan Amavi refuse jusqu’ici de s’en aller. Ce qui n’arrange pas les affaires de sa direction.

OM Mercato : Jordan Amavi recale un nouveau prétendant

Sous la houlette de Pablo Longoria, l’ OM réalise un mercato sensationnel, avec l’arrivée de dix nouvelles recrues. Et ce n’est pas encore terminé, puisque le club phocéen travaille en coulisse pour attirer un ou deux renforts supplémentaires. Mais avant de poursuivre son recrutement ambitieux, l’Olympique de Marseille devra s’activer dans les prochains jours afin de réduire son effectif. Konrad De la Fuente et Pol Lirola a déjà quitté le navire marseillais. Et d’autres éléments sont invités à suivre le mouvement cet été, à l’image de Jordan Amavi.

Sous contrat jusqu’en juin 2025 avec l’ OM, le latéral droit de 28 ans ne rentre plus dans les plans de sa direction. Et son clash avec le nouvel entraîneur Igor Tudor ne plaide pas en sa faveur. Le défenseur français a été mis à l’écart du groupe phocéen dans l’optique d’une probable vente. Et ça tombe bien, puisqu’un nouveau prétendant, le Dinamo Zagreb, s’est récemment positionné pour son transfert. Et si cet intérêt croate ne déplait pas aux dirigeants marseillais, le principal concerné ne l’entend pas de cette oreille. L’Équipe assure que Jordan Amavi n'est pas intéressé par le projet du Dinamo Zagreb.

OM Mercato : Jordan Amavi s’accroche à son contrat

Poussé vers la sortie, Jordan Amavi s’accroche pour le moment à son contrat. Il poursuit son entraînement à l’écart du groupe phocéen et est déterminé à poursuivre son aventure à l’Olympique de Marseille, avec qui il espère disputer la prochaine Ligue des champions. Cette position ferme du joueur n'arrange pas les affaires de ses dirigeants, qui font pression sur lui pour le convaincre d’accepter les éventuelles offres qui présenteront à lui. La direction de l’ OM fait donc le forcing pour qu'il parte le plus rapidement possible, afin de s'enlever une belle épine du pied. Mais à l’instar de Kevin Strootman, Jordan Amavi ne compte pas faire de cadeau à ses dirigeants.