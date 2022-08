OL Mercato : Un gros transfert se profile à l'Olympique Lyonnais

Publié par ALEXIS le 18 août 2022 à 00:13





OL Mercato : Le transfert d’un joueur important de l’Olympique Lyonnais se précise. Les détails sur le contrat qui l’attend en Angleterre sont révélés.

OL Mercato : Un contrat de 5 ans attend Aouar à Nottingham Forest

Il n’y a plus de doute, Houssem Aouar est en instance de transfert à l’ OL. Il a déjà donné son accord à Nottingham Forest pour rejoindre le promu en Premier League. Cependant, le club anglais négocie encore avec l’Olympique Lyonnais. Les deux clubs doivent maintenant trouver un terrain d’entente sur l’indemnité de transferts du meneur de jeu formé à Lyon et sous contrat avec les Gones jusqu’en 2023. D’après les informations de L’Équipe, l’accord entre Nottingham Forest et l’international français (1 sélection) porte sur un contrat de cinq ans, soit jusqu’en juin 2027.

Néanmoins le quotidien sportif précise que son transfert chez les Rouge et Blanc n'est pas acquis, pour deux raisons. « Cela ne signifie pas forcément qu'il va rejoindre le club champion d'Europe en 1979 et 1980. D'abord parce qu'on le dit hésitant, au moment de prendre une décision de cette importance pour son avenir, ensuite parce que l' OL et Nottingham Forest ne sont pas parvenus encore à s'entendre ».

En effet, la direction du club rhodanien réclamerait un montant de 15 M€ environ. Si l’on en croit la source, la dernière offre en date de Forest est estimée à 10 M€ et des bonus à la revente. Une offre « qui n'a pas convaincu les décideurs lyonnais » évidemment, d’après le média sportif. Les négociations pour le transfert de Houssem Aouar se poursuivent, alors que Crystal Palace de Patrick Vieira aussi est l’affut pour tenter de recruter le N°8 de l’ OL.

Houssem Aouar a perdu la cote

Houssem Aouar a perdu la cote au fil des saisons entre de 2019 à 2022. Sa valeur marchande était estimée à 55 M€ en mars 2020 selon le site spécialisé Tranfermarkt, mais a chuté jusqu'à 25 M€. Il était visé par le PSG en Ligue 1 et Manchester City de Pep Guardiola. Toujours en Angleterre, Liverpool et Arsenal étaient intéressés par son profil. En Espagne, son nom a circulé au Real Madrid du temps de Zinedine Zidane. La Juventus de Turin était aussi sur les rangs pour s'attacher les services du milieu de terrain de 24 ans.

Face à l'intérêt de ces grands clubs, Jean-Michel Aulas exigeait près de 50 M€ pour le transfert du pur produit de l' OL. « Si Nicolas Pépé a coûté ce prix-là (80 M€, ndlr), Houssem, qui est international, vaut plus que 30 M€ », avait glissé le président des Gones en 2020, pour justifier le refus d'une offre des Gunners.