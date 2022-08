OM Mercato : Longoria arrête une nouvelle décision pour Milik

Publié par Ange A. le 18 août 2022 à 07:33





OM Mercato : L’avenir d’Arkadiusz Milik reste flou à Marseille. Le Polonais a pourtant terminé meilleur buteur du club la saison dernière.

OM Mercato : Milik toujours dans le flou à Marseille

Après des débuts au ralenti, le mercato de l’Olympique de Marseille a connu un coup d’accélérateur ces derniers jours. L’ OM a d’ailleurs officialisé une nouvelle signature ce mercredi. Issa Kaboré a rejoint Marseille. Le latéral burkinabé est prêté avec option d’achat par Manchester City. L’ancien troyen est déjà la dixième recrue estivale de Marseille. Alors que les signatures s’enchaînent, Pablo Longoria espère également boucler des ventes. Dans ce sens, RMC Sport révélait que le président marseillais dispose d’une short-list de joueurs bankables à l’instar de Bamba Dieng et Duje Caleta-Car. L’attaquant sénégalais est clairement poussé vers la sortie par Igor Tudor. Le nouvel entraîneur marseillais ne l’a plus aligné depuis le premier match de préparation. Il n’a pas été convoqué par le technicien croate pour les deux premières sorties de Ligue 1 Uber Eats.

Outre le jeune avant-centre sénégalais, l’avenir d’Arkadiusz Milik est loin d’être assuré en Provence. L’Équipe croit même savoir que le board phocéen a déjà fixé le prix du buteur polonais. Les dirigeants marseillais attendraient au moins 20 millions d’euros pour l’attaquant de 28 ans. Ils seraient disposés à empocher ce chèque autant dans le cadre d’un transfert sec que sous la forme d’un prêt avec option d’achat.

Un gros départ en attaque au programme cet été à Marseille

Un départ d’Arkadiusz Milik est d’autant plausible que Pablo Longoria a signé deux nouveaux attaquants cet été. Alexis Sanchez est arrivé libre de l’Inter Milan. Il s’est engagé pour une saison plus une en option avec l’ OM. L’Olympique de Marseille a également recruté le Colombien Luis Suarez en provenance de Grenade. Il a inscrit un doublé lors de la 1re journée contre le Stade de Reims. Avec ces nouvelles recrues, le président marseillais pousse pour une vente du Polonais. Lequel aurait même déjà été proposé à certaines écuries cet été. Le quotidien sportif révèle que l’ancien Napolitain a été proposé par Marseille à Manchester United, Everton ou encore la Juventus de Turin.

Directeur sportif de la Salernitana, Morgan De Sanctis avait récemment confirmé en conférence de presse que l’international polonais lui a été proposé par le club phocéen. Pablo Longoria et son directeur sportif Javier Ribalta s’étaient alors rendus en Italie pour régler certains dossiers. Lors de leur séjour, ils avaient proposé leur attaquant au club italien comme l’avait révélé le quotidien italien La Citta. Bien qu’il ne soit plus un indispensable à Marseille, Milik compter rester quai afin de disputer la Ligue des champions et augmenter ses chances de particper au Mondial au Qatar.