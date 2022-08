PSG Mercato : Un cador allemand fonce sur un prodige du Paris SG !

Publié par Thomas G. le 18 août 2022 à 10:20





PSG Mercato : Après avoir acté deux départs importants hier, le Paris SG pourrait poursuivre dans cette voie avec le départ d'un grand espoir.

PSG Mercato : Un Titi se rapproche de la Bundesliga

Le Paris Saint-Germain a officialisé le départ de Nathan Bitumazala et Thilo Kehrer. Ces deux ventes font partie du grand plan de dégraissage massif du club cet été. La nouvelle direction parisienne incarnée par Luis Campos et Antero Henrique a prévu de boucler une quinzaine de départs durant ce mercato estival. Dans cette optique, de nombreux éléments devraient plier bagage avant le 1er septembre.

C’est le cas de Junior Dina-Ebimbe, le milieu polyvalent est en fin de contrat dans un an et son avenir au PSG s’écrit désormais en pointillé. Le jeune espoir français devrait filer en Allemagne pour découvrir la Bundesliga. Après un transfert avorté en janvier dernier, Junior Dina-Ebimbe devrait bel et bien s’engager avec l’Eintracht Francfort. Le Titi devrait donc rejoindre le récent vainqueur de la Ligue Europa et disputer la Ligue des Champions. Le PSG devrait toucher une somme comprise entre 6 et 7 millions d'euros et un pourcentage sur une éventuelle revente. Le transfert de Junior Dina-Ebimbe est imminent, le Français de 21 ans n’était pas présent à l’entraînement du Paris Saint-Germain hier selon L'Équipe. L’annonce officielle de son transfert du PSG vers l’Eintracht Francfort devrait avoir lieu cette semaine.

PSG Mercato : Le Paris SG fournisseur de talents en Bundesliga

Le Paris Saint-Germain est considéré comme l’un des meilleurs clubs formateurs de France et d’Europe depuis quelques années. De plus en plus de joueurs issus du centre de formation du PSG deviennent professionnels et s’exportent loin du Paris SG. Un nombre non-négligeable de ses Titis évoluent actuellement en Bundesliga. Les exemples les plus connus sont ceux de Christopher Nkunku, Moussa Diaby et Kingsley Coman qui sont devenus internationaux grâce à leurs performances en Bundesliga. En quittant le PSG pour rejoindre la Bundesliga, Junior Dina-Ebimbe espère marcher sur les traces de ses aînés.