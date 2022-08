Compos OL-ESTAC : Peter Bosz sort l'artillerie lourde à Lyon !

Publié par Nicolas le 18 août 2022 à 23:50





N'ayant pas pu jouer son 2e match contre le FC Lorient, l'OL accueille l'ESTAC pour sa 2e rencontre à domicile de la saison. Après leur victoire inaugurale contre l'AC Ajaccio lors de la 1ère journée de Ligue 1, les Gones tenteront de faire carton plein avec une 2e victoire en 2 matchs. Découvrez la compo de Lyon face à Troyes.

OL-ESTAC : Malgré quelques absences, Lyon alignera une grosse équipe

Après une victoire convaincante bien que difficile face à l'AC Ajaccio lors de la 1ère journée de Ligue 1, l'OL a été forcé au repos lors de la 2ème journée, la faute à une pelouse du Moustoir impraticable à l'occasion du déplacement de Lyon à Lorient (match qui se jouera au mois de septembre). C'est donc un Olympique Lyonnais tout frais qui recevra l'ESTAC pour le match d'ouverture de cette 3ème journée de Ligue 1.

Pour ce match, Peter Bosz devrait aligner à peu de choses près le même onze qui a débuté contre Ajaccio il y a deux semaines, dans un 4-3-3 classique. La grande différence concerne bien évidemment le poste de gardien de but. Anthony Lopes ayant été expulsé contre l'ACA, c'est sa doublure Julian Pollersbeck qui gardera la cage lyonnaise. Pour le reste, ce sera la même équipe, avec le trio Tete-Lacazette-Toko Ekambi qui animera l'attaque, soutenu par Lucas Paqueta. L'autre incertitude pourrait concerner Houssem Aouar, toujours lyonnais mais en instance de départ, Nottingham Forest et Crystal Palace étant très intéressés pour le recruter et en négociations avec l'OL et avec le joueur. S'il ne devait pas être aligné vendredi soir, Peter Bosz ferait alors appel à Corentin Tolisso pour débuter la rencontre. L'attaquant Moussa Dembele et l'ailier Romain Faivre sont toujours blessés, tout comme les milieux Jeff Reine-Adélaïde et Maxence Caqueret.

OL-ESTAC : Troyes est déjà sous pression après deux défaites

L'ESTAC ne vient pas au Groupama Stadium dans la plus grande sérénité. Avec deux défaites au compteur, dont un cinglant 0-3 encaissé à domicile contre le Toulouse FC, l'équipe auboise se retrouve 19e avec 0 points et une différence de buts de -4. Ce n'est donc pas le meilleur moment pour se rendre chez l'un des favoris du championnat, qui plus est contre un adversaire qui ne leur a pas tellement réussi ces dernières années. compte deux blessés dans ses rangs, l'arrière gauche Abdu Conté ainsi que le défenseur central Karim Azamoum.

Dans sa composition de départ, l'entraîneur de l'ESTAC Bruno Irles devrait aligner un 3-5-2 à vocation défensive et le même onze que face à Toulouse devrait débuter au Groupama Stadium. Les couloirs seront animés par Andreas Bruus à droite et Yasser Larouci à gauche. Les trois milieux axiaux Florian Tardieu, Rominigue Kouame et Xavier Chavalerin tenteront de lancer les attaquants Mama Baldé et Renaud Ripart.

Compo probable de l'OL :

Gardien : J. Pollersbeck

Défenseurs : M. Gusto, T. Mendes, C. Lukeba, N. Tagliafico

Milieux de terrain : H. Aouar, J. Lepenant, Lucas Paqueta

Attaquant : Tete, Alexandre Lacazette, K. Toko Ekambi

Compo probable de l'ESTAC :

Gardien : G. Gallon

Défenseurs : J. Porozo, E. Palmer-Brown, Y. Salmier

Milieux de terrain : A. Bruus, F. Tardieu, R. Kouame, X. Chavalerin, Y. Larouci

Attaquant : R. Ripart, M. Balde.