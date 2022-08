OGC Nice : Favre annonce la couleur après la défaite en Israël

Publié par Ange A. le 19 août 2022 à 03:20





OGC Nice : L’OGCN a chuté ce jeudi en barrages aller de la Ligue Europa Conférence. Lucien Favre s’est projeté sur le match retour.

OGC Nice : Les Aiglons battus par le Maccabi Tel-Aviv

L’ OGC Nice réalise jusqu’ici un début de saison décevant. L’OGCN vient d’aligner une nouvelle contreperformance après les deux nuls concédés en autant de sorties en Ligue 1 Uber Eeats. Jeudi, les Aiglons ont enregistré leur première défaite de la saison face au Macabi Tel-Aviv. Les deux équipes s’affrontaient sur le terrain du club israélien en barrages aller de la Ligue Europa Conférence. Les locaux se sont imposés sur le plus petit des scores grâce à une réalisation de Stipe Marica (74e). Lucien Favre n’a pas manqué de relever les manques de ses poulains au sortir de cette première manche.

« On n’a pas mal joué en première mi-temps. On s’est créé quatre, cinq, six occasions, avec des frappes sur les poteaux. C’est beaucoup. Il a manqué peu de chose. Mais on n’a pas marqué. En seconde mi-temps, [...] dans la possession de balle, le démarquage, la justesse des choix, on était moins bon. Ils l’ont mieux fait que nous. Chez nous ça manquait de rythme, de mouvement et de maîtrise de la balle », a noté l’entraîneur niçois en conférence d’après-match.

Un objectif clair pour le Gym à l’Allianz Riviera

Dans sa sortie, Lucien Favre a annoncé la couleur pour le match retour entre l’ OGC Nice et son bourreau du jour. Le technicien suisse s’attend à une rencontre différente jeudi prochain à l’Allianz Riviera. Il espère surtout une qualification de l’OGCN à l’issue de cette double confrontation. « Au match retour, il ne faudra pas attaquer sans arrière-pensée. Il faudra être intelligent dans le jeu. Mais on sait qu’on doit gagner avec deux buts d’écart. On va le faire », a indiqué le coach du Gym. Avant ce match crucial, Nice devra se rassurer en championnat ce dimanche. Les Aiglons effectuent un nouveau déplacement sur la pelouse du Clermont Foot.