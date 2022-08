RC Lens Mercato : Franck Haise hausse le ton pour un cadre du RCL !

Publié par Thomas G. le 19 août 2022 à 12:29





RC Lens Mercato : Annoncé partant durant le mercato, un maître à jouer du RCL pourrait finalement rester et retrouver sa place.

RC Lens Mercato : Revirement de situation pour un milieu du RCL

Le RC Lens se déplace ce samedi au Stade Louis-II pour le compte de la 3e journée du championnat de Ligue 1. Avant ce déplacement, les Sang et Or pourraient être renforcés par un retour important. L’entraîneur du RCL était en conférence de presse hier et Franck Haise en a profité pour évoquer l’avenir de Gaël Kakuta. Depuis plusieurs semaines, l’international congolais est annoncé sur le départ et plus précisément du côté du FC Nantes.

Le manager du RCL a déclaré : « Je vous ai dit que je n’avais pas eu de discussions avec lui avant la semaine dernière. Je n’en ai pas eu plus parce qu’il ne m’a pas sollicité. La bonne nouvelle c’est qu’il a repris l’entraînement cette semaine. Il a pu faire toutes les séances après 25 jours d’indisponibilité. » Gaël Kakuta pourrait donc obtenir ses premières minutes cette saison avec le RC Lens. Franck Haise confirme également que le joueur ne lui a pas demandé de bon de sortie. Une information importante qui devrait rassurer les supporters lensois, inquiets de perdre l’un de leurs meilleurs joueurs. Malgré des offres d’Arabie Saoudite et du FC Nantes, Gaël Kakuta pourrait aller au bout de son contrat avec le RCL.

RC Lens Mercato : Premier gros choc pour le RCL

Les hommes de Franck Haise seront confrontés à l’AS Monaco pour l’un des chocs de cette 3e journée de Ligue 1. Cette rencontre devrait être un vrai test pour les Sang et Or après le match nul face à l’AC Ajaccio. En plus de Gaël Kakuta, le RC Lens pourra également compter sur Patrick Berg qui est impatient de montrer toute l’étendue de son talent.

Face à l'ASM, les Lensois ont l’occasion de boucler un 9e match consécutif sans défaite en Ligue 1. La tâche s’annonce ardue pour le RCL, l’AS Monaco devrait quant à elle être revancharde après que les Lensois les aient privés de Ligue des Champions.